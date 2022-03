Vicino Roma c’è chi vende una villa con seminterrato “da adibire a bunker antiatomico”

Vicino Roma c'è chi ha messo in vendita una villetta con un seminterrato "da adibire a bunker antiatomico". L'annuncio è stato pubblicato su Subito.it e recita così:

Vendo appartamento su due livelli piano terra e seminterrato di 2 metri di profondità diviso già in 2 appartamenti 60 metri piano terra con giardino (già ristrutturato) e 70metri(8 posti) seminterrato da adibire a bunker antiatomico per i vostri cari. L'appartamento si presta a questa ipotesi ed è situato a 500 metri dal mare (all'interno di un residence controllato da telecamere e guardie giurate) e a 100 metri dalla strada principale che costeggia il mare ,a 150 metri una strada secondaria che costeggia la principale. Va ripulito e sistemato l'impianto di aereazione secondo gli standard battereologici chiuse le 4 finestre alte per rispettare gli standard. Lo vendo perché ne ho acquistato e sto preparando un altro immobile più grande in altro contesto per i miei cari in caso di conflitto nucleare. Se come me volete essere tranquilli pronti a qualsiasi evenienza vi consiglio l'acquisto ed l'inizio dei lavori subito al fine di tutelare la vita e il futuro