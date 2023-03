Viaggia per 2 anni accodandosi alle auto senza pagare Telepass: 80enne dovrà restituire 4mila euro Partiva dalla casa di riposo in cui era residente per visitare monumenti e città: incastrato dalle videocamere di sorveglianza, è stato rinviato a giudizio per insolvenza fraudolenta.

Quattromila euro: è questa la somma che dovrà pagare un uomo di 80 anni per essersi accodato dietro le automobili senza pagare il Telepass. I viaggi dell'anziano, residente in una casa di cura di Fiuggi, sono iniziati nel 2020 e per due anni è riuscito a percorrere l'autostrada senza mai pagare un euro: con questo escamotage ha viaggiato mezza Italia fino a quando non è stato scoperto. Dovrà rispondere dell'accusa di insolvenza fraudolenta come riporta il Corriere della Sera.

I viaggi lungo la penisola

Ha viaggiato per due anni lungo lo stivale, da nord a sud: oggi, però, l'ottantenne, che vive in una casa di riposo a Fiuggi, comune del frusinate ad una trentina di chilometri a nord dalla sua provincia, è costretto a fermarsi. Dalla sua residenza, forse complice la noia, ha iniziato a spostarsi. Ha visitato la Reggia di Caserta, la vicina Roma, è andato a Napoli: sembra non essersi fermato mai.

La truffa al Telepass

Ad ogni viaggio si è accodato alle automobili che lo precedevano, accelerando prima che la sbarra del casello si riabbassasse. Così entrava e usciva dalle autostrade senza pagare il Telepass. Adesso, scoperto dalla Procura di Frosinone, è rinviato a giudizio per insolvenza fraudolenta e dovrà restituire alla Società Autostrade la cifra mai pagata in precedenza che ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa 4 mila euro.

La scoperta

Ciò che forse non si aspettava l'ottantenne, però, è che tutti i suoi tragitti sono stati prontamente registrati dai sistemi di sorveglianza dei caselli autostradali: notata l'anomalia, è stata la società a segnalare la situazione alla Procura di Frosinone con una denuncia.