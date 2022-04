Viabilità su via Nomentana, traffico in tilt e linee bus in ritardo per un guasto ai cavi del filobus Via Nomentana in tilt: nel II e nel II Municipio si sono create lunghe code e sono previsti ritardi per alcune linee di autobus della zona ad est della capitale.

Stamattina la via Nomentana si è risvegliata con il traffico in tilt. Come comunica Atac nel suo profilo Twitter, oltre al traffico sono previste deviazioni di alcune linee di autobus che attraversano il II e il III Municipio della rete bus ad est. Le linee di autobus 60, 66, 82 e 90, infatti, arrivano con grandi ritardi.

Le linee, infatti, adesso transitano soltanto sulla corsia laterale nel tratto viale Regina Margherita/via Gorizia.

Le code si sono formate, come specifica invece, Luceverde Roma, su via Nomentana tra Monte Sacro e viale Regina Margherita, via Monti Tiburtini, via Lanciani, Corso Trieste e tutte le vie confluenti su via Nomentana a causa della chiusura temporanea della carreggiata centrale tra vi di Reggio Emilia e via Zara in entrambe le direzioni.

Le ragioni che hanno portato il traffico in tilt nella zona est di Roma

A formare le lunghe code di traffico su tutta la zona ad est della capitale è stato un guasto ai cavi del filobus: il problema è stato riscontrato già nel corso di questa notte. Sul luogo sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del II Gruppo Sapienza che sono intervenuti per la messa in sicurezza i cavi del filobus guasti, che risultano caduti a terra e per gestire la viabilità: il traffico in breve tempo è andato in tilt e per alcuni autobus sono previsti lunghi ritardi.

Sul luogo del guasto, inoltre, adesso sono arrivati anche alcuni tecnici dipendenti di Atac, la municipalizzata dei trasporti che opera sulla città di Roma e altri di Roma Mobilità, per verificare le condizioni dei cavi e la viabilità in tutta la zona.