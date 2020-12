in foto: Immagine di repertorio

Tragedia ieri sera a Rieti sulla via Tancia, la strada che collega il comune di Contigliano e la frazione cittadina di Poggio Fidoni. Una macchina con a bordo un'intera famiglia, padre, madre e i due figli minorenni, è caduta in una scarpata dopo un volo di sei metri. L'incidente è avvenuto presumibilmente in un punto dove la strada non era protetta da guardrail. La figlia più grande, di soli 16 anni, è morta sul colpo a causa del tremendo impatto con il suolo. Feriti, anche se in modo non grave, tutti gli altri componenti della famiglia, che sono stati medicati sul posto e trasportati presso l'ospedale San Camillo di Rieti, dove sono tutt'ora sotto osservazione. Sul posto il personale medico del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Rieti per i rilievi del caso. Per la ragazzina di 16 anni non c'è stato nulla da fare: nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le cause dell'incidente avvenuto ieri sera alle 23, ora in cui il coprifuoco vige in tutta Italia, sono ancora da accertare. Il papà della ragazzina, che era alla guida della vettura, ha spiegato ai militari di essere stato abbagliato dai fari di un'altra macchina che procedeva nella direzione opposta. Non vedendoci più bene, avrebbe perso il controllo della macchina, andando a finire nella scarpata e precipitando per diversi metri. Al momento nessun altro mezzo è stato identificato sul luogo dell'incidente, né altri veicoli si sono fermati al momento dell'impatto. Le indagini sono in corso per verificare il racconto dell'uomo e rintracciare eventuali altre persone coinvolte nel terribile incidente.