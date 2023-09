Via Salaria, schianto fra suv e utilitaria: uomo in codice rosso, soccorso con eliambulanza Il ferito è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli: è grave, ma non rischia la vita. L’incidente è avvenuto in via Salaria, all’altezza di Osteria Nuova.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nella tarda mattinata di oggi, martedì 12, lungo via Salaria vecchia, all'altezza di Osteria Nuova, in provincia di Rieti. Qui due automobili, una utilitaria e un suv che stavano percorrendo la strada si sono scontrate: l'impatto è stato violento. In breve tempo sono stati allertati i soccorsi: sul posto, oltre agli operatori del pronto soccorso, anche i carabinieri, arrivati per i rilievi del caso. Ad avere la peggio, l'uomo alla guida dell'utilitaria, rimasto ferito gravemente: nell'incidente sono rimasti coinvolti anche due bambini, fortunatamente illesi.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati, sul posto sono arrivati gli operatori del personale sanitario che hanno immediatamente preso in carico un uomo, il conducente dell'utilitaria, rimasto ferito nello scontro. Si trovava in condizioni gravi e per soccorrerlo è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza Pegaso del 118: l'elisoccorso ha trasportato l'uomo in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma, dove gli infermieri e i medici del triage hanno valutato le ferite dell'uomo con un codice rosso.

Le sue condizioni sono critiche, ma non rischia di perdere la vita. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche due bambini che si trovavano a bordo del suv e che, come anticipato, fortunatamente non hanno riportato conseguenze: sono comunque stati trasferiti all'ospedale di Rieti per accertamenti.

La dinamica dell'incidente

Una volta sul posto i carabinieri hanno subito iniziato ad effettuare i rilievi di routine per verificare quanto accaduto. Nel frattempo hanno anche regolato il traffico della strada: per garantire lo scorrimento del traffico e, contemporaneamente, il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso, hanno disposto il senso unico alternato. Oltre a loro e alle numerose unità del 118, anche i vigili del fuoco.