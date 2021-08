Via Ostiense: ragazzo travolto e ucciso su uno scooter all’alba, caccia al pirata della strada Un grave incidente mortale è avvenuto all’alba di oggi, sabato 28 agosto, all’incrocio tra via Ostiense e Ponte Settimia Spizzichino alla Garbatella. Qui un giovane che viaggiava a bordo del suo scooter è stato travolto e ucciso da un automobilista che si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

A cura di Redazione Roma

Un incidente mortale è avvenuto all'alba di oggi – sabato 28 agosto – e l'incrocio tra via Ostiense e il Ponte Settimia Spizzichino, all'altezza della Garbatella. Erano circa le 5.30 quando un ragazzo che viaggiava da solo a bordo del suo scooter è stato travolto da un'automobile. Il conducente della vettura coinvolta non si è però fermato a prestare soccorso dandosi a una precipitosa fuga senza lasciare traccia, riuscendosi ad allontanare senza essere al momento identificato

A chiedere l'intervento dei soccorsi alcuni passanti

A chiedere l'aiuto del personale sanitario del 118 giunto a bordo di un'ambulanza, sono stati un gruppo di ragazzi che passava in quel momento casualmente di là e che ha notato il corpo del ragazzo riverso sulla strada e lo scooter. Purtroppo però gli sforzi di medici e infermieri sono stati inutili: il ragazzo è deceduto poco dopo essere stato soccorso, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, violentissimo, con l'asfalto, dopo essere stato sbalzato via dal mezzo. Al momento non sono note le generalità del giovane che ha perso la vita nell'incidente.

Le indagini per rintracciare il pirata della strada

Sul posto anche i carabinieri della Stazione Garbatella e gli agenti dell'VIII Gruppo della Polizia Locale, che stanno dando la caccia al pirata della strada e tentando di ricostruire la dinamica dell'incidente mortale. Al momento non risultano esserci testimoni oculari del sinistro, per questo saranno acquisite le immagini delle telecamere di video sorveglianza. L'automobilista che è scappato, oltre all'accusa di omissione di soccorso, rischia di essere incriminato anche per omicidio stradale.