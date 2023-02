Via Gregorio VII senza acqua: una condotta si rompe, strada allagata La zona di via Gregorio VII oggi è senza acqua per la rottura di una condotta idrica. La strada è allagata. Presenti tre autobotti per i residenti.

A cura di Alessia Rabbai

Una tubatura si è rotta in via Gregorio VII all'altezza di via San Damaso a Roma. Il guasto si è verificato oggi, lunedì 6 febbraio, a pochi passi dal Vaticano. I residenti stamattina presto si sono svegliati senza acqua. A rompersi è stata la condotta principale DN300 Acea, che serve la zona da via Innocenzo XI fino a via della Stazione di San Pietro. Ad informare i cittadini è stata la presidente del XIII Municipio Sabrina Giuseppetti in un post pubblicato su Facebook insieme alle foto della strada allagata. Nella prima si vede l'apertura nell'asfalto mentre nella seconda l'acqua che inonda marciapiede e la carreggiata: sembra un fiume.

La zona via Gregorio VII è senza acqua. Giuseppetti ha informato i residenti che "sul posto ci sono tre autobotti, alle quali gli abitanti della zona interessata dal disservizio possono rifornirsi" e ha spiegato che gli operai di Acea sono al lavoro, per intervenire sulla rottura e cercare di ripristinare il servizio nel minor tempo possibile". E ha aggiunto: "Al momento non è possibile valutare la durata dell’intervento".

Chiusa via Gregorio VII all'altezza di via San Damaso

Su Twitter Luceverde Roma ha informato cittadini e automobilisti in transito in zona che via Gregorio VII è stata temporaneamente chiusa all'altezza di via San Damaso in direzione centro a causa della rottura. Ciò per consentire ai tecnici Acea di lavorare in sicurezza. Il traffico è deviato sulla corsia preferenziale fino al termine dell'intervento. Presenti sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, per gestire la circolazione. A commentare l'accaduto è stato anche il Comitato Gregorio Settimo Roma: "Ennesima tubatura esplosa a via Gregorio VII. Marciapiede sollevato dalla potenza dell'acqua. Quasi nello stesso punto dell'ultima volta. Le condutture sono evidentemente completamente andate. Sarebbe ora di mettere mano a tutto il sistema idrico primario della zona e smetterla di mettere ‘toppe'.