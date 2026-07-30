Cucciola di pitbull lasciata per giorni legata a un furgone senza acqua né cibo: denunciati i proprietari

Una giovane pitbull è stata trovata al Trullo legata a un furgone, senza acqua né cibo da almeno due giorni. Soccorsa dalla polizia locale di Roma, ora è al canile della Muratella.

La cagnolina salvata dagli agenti della polizia locale

Era legata con una catena a un furgone parcheggiato, senza una ciotola d’acqua e senza cibo. Non poteva allontanarsi, cercare riparo o raggiungere qualcuno che si prendesse cura di lei. Una giovane cagnolina di razza pitbull è stata trovata in queste condizioni all’interno di un'area di proprietà di Ater nel quartiere Trullo a Roma. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe rimasta lì per almeno un paio di giorni. A liberarla sono stati gli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale, intervenuti dopo una segnalazione arrivata dalle Guardie zoofile.

Cagnolina abbandonata senza cibo né acqua al Trullo

Quando la pattuglia ha raggiunto l’area, la pitbull era ancora assicurata al mezzo con una catena. Il furgone, tra l’altro, risultava già sottoposto a sequestro amministrativo. Intorno all’animale non c’erano né acqua né alimenti, nonostante fosse trascorso abbastanza tempo da rendere evidente la sua condizione di abbandono. Una sistemazione che non garantiva in alcun modo il benessere della cagnolina e che, con il passare delle ore, l’aveva costretta a rimanere completamente dipendente dall’eventuale arrivo di qualcuno.

Gli agenti sono intervenuti subito per sciogliere la catena e allontanarla dal furgone. La priorità è stata interrompere quella situazione e mettere l’animale al sicuro. Sono quindi iniziate le verifiche per ricostruire da quanto tempo si trovasse lì e risalire alle persone responsabili.

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Identificati i proprietari, denunciati

Gli accertamenti hanno portato all’identificazione dei proprietari, un uomo di 44 anni e una donna di 47. Entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria con l’accusa di maltrattamento di animali. Saranno ora gli investigatori e la magistratura a valutare nel dettaglio le loro responsabilità e le circostanze in cui la pitbull è stata lasciata legata al mezzo.

Per la cagnolina, invece, è iniziato un percorso diverso. Dopo essere stata liberata, è stata affidata al canile della Muratella, dove riceverà le visite veterinarie, l’assistenza e tutte le cure necessarie. Nella struttura sarà seguita anche durante il recupero, dopo i giorni trascorsi senza acqua, cibo e attenzioni.