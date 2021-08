Via del Corso com’era a fine Ottocento: via l’asfalto, tornano i sampietrini Via del Corso tornerà come appariva alla fine dello scorso secolo. Sono iniziati i lavori di rifacimento del piano stradale che dureranno circa sei mesi e che prevedono la rimozione dell’asfalto e la posa dei sanpietrini in tutto il tratto pedonale. I cubetti di porfido della tipica pavimentazione romana sono quelli rimossi da viale Aventino.

A cura di Redazione Roma

Sono appena iniziati i lavori di rifacimento del piano stradale in via del Corso e dureranno almeno sei mesi. Al termine dei lavori nel salotto buono della città e nella strada dello shopping più famosa di Roma torneranno i sanpietrini. La rimozione dell'asfalto e l'installazione della tipica pavimentazione romana riguarderà il tratto pedonale e farà tornare, almeno in parte, via del Corso a come appariva alla fine dell'Ottocento. I sanpietrini che saranno installati in via del Corso sono quelli rimossi da viale Aventino, l'idea è quella di restituire alla strada il suo aspetto originario.

Il Piano Sanpietrini

L'intervento è previsto dal "Piano Sanpietrini" varato dalla giunta di Virginia Raggi che preveda la rimozione da alcune strade dei cubetti di porfido e la loro ricollocazione, e interessano anche tra gli altri gli interventi già in atto o conclusi su piazza Venezia, via IV Novembre, via Nazionale.

Via Nazionale: i sanpietrini lasciano spazio alla ciclabile

Proprio in queste settimane sono in corso i lavori anche su via Nazionale che cambierà radicalmente aspetto. Via i sanpietrini in questo caso, considerati pericolosi per motorini e scooter, e usuranti per le centinaia di autobus che ogni giorno percorrono la strada da piazza della Repubblica a piazza Venezia e viceversa. Al lato di via Nazionale sarà poi realizzata una pista ciclabile, rafforzando l'offerta di percorsi sicuri e dedicati per i ciclisti e chi si muove anche con i monopattini elettrici, romani e turisti. Anche in questo caso i sanpietrini non saranno smaltiti ma verranno stoccati per essere ricollocati in altre strade del centro storico della città.