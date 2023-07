Via Appia Nuova, in fiamme una baracca: nell’incendio morto un 55enne Il corpo del 55enne è stato estratto dalla casa, ormai carbonizzato. Durante le operazioni di spegnimento evacuate 10 persone che vivono nelle abitazioni vicine.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È scoppiato nella serata di ieri, domenica 2 luglio, verso le ore 21: un incendio ha bruciato una delle baracche che si trovano lungo la via Appia Nuova, nel quadrante sud est della capitale. Sul posto, dopo la segnalazione, sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco e agenti della Polizia di Stato che stanno indagando.

Non si conoscono ancora le cause che hanno originato le fiamme. Durante le operazioni di spegnimento è stato estratto dalla casetta indipendente il corpo di un uomo di 55 anni morto nel rogo: già carbonizzato, gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Incendio in baracca: evacuate 10 persone

I vigili del fuoco, non appena raggiunto il posto, hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento del rogo che, ormai, stava interessando l'intera casetta indipendente e minacciava di ampliarsi ancora. Proprio per questa ragione, hanno, inoltre, organizzato l'evacuazione a scopo preventivo di circa dieci persone che si trovavano nelle abitazioni limitrofe. Una volta concluse le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell'area colpita, sono state fatte rientrare nelle loro case.

Durante l'intervento per domare l'incendio, però, i pompieri hanno rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo di 55 anni.

L'arrivo dei soccorsi e il decesso del 55enne

Il corpo privo di vita del cinquantacinquenne è stato rinvenuto dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento. Estratto dall'abitazione, è stato immediatamente sottoposto all'attenzione degli operatori del personale sanitario del 118. Ma non c'è stato niente da fare: il corpo dell'uomo ormai era già carbonizzato e loro non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La salma è poi stata affidata al necroscopo e trsportata all'obitorio del vicino policlinico di Tor Vergata, distante dal luogo dell'incendio una quindicina di chilometri circa.