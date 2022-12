“Vi faccio menare, lesbiche di m**da”, le fa aggredire dal cane: condannato 28enne Prima le ha minacciate, poi ha scagliato contro di loro il suo pitbull: condannato a 9 mesi. Non contestata omofobia dalla Procura.

A cura di Beatrice Tominic

Prima le ha minacciate, poi ha scagliato contro di loro il suo pitbull: questo è quanto aveva fatto A. F., 28 anni, nel giugno di quattro anni fa. "Vi faccio picchiare da qualcuno, lesbiche di m**da", aveva urlato contro la coppia di ragazze. Poi aveva aizzato contro di loro il suo cane, che era riuscito a staccare il dito ad una delle due. Accusato di lesioni e stalking, ieri l'uomo è stato condannato a 9 mesi di carcere: da tempo perseguitava entrambe le ragazze. Non contestata, invece, da parte della Procura, l'omofobia.

"Stiamo valutando se fare appello – ha dichiarato a il Corriere della Sera l'avvocata dell'imputato, Amelia Capalbo – Ma non ci sono ragioni di odio legate alle loro inclinazioni sessuali dietro il litigio".

La vicenda

I primi dissapori sarebbero nati quando la coppia aveva chiamato la polizia per i confronti del pitbull dell'uomo, loro vicino di casa. Il culmine è stato raggiunto, però, il 23 giugno del 2018, mentre le due ragazze stavano passeggiando mano nella mano a Tor Bella Monaca. Anche il 28enne sta camminando nella stessa zona: è uscito a portare fuori il cane, come accade ogni giorno. Quando vede la sua vicina di casa, però, si ricorda immediatamente dei guai passati per l'intervento delle forze dell'ordine poco tempo prima, circa una settimana quando la ragazza, spaventata dal pitbull, aveva chiamato la polizia.

L'aggressione

Il 28enne si è avvicinato alle due e ha subito iniziato a minacciarle: "Sta attenta quando esci con il tuo cane. Vi faccio menare, soprattutto te che hai chiamato i carabinieri, lesbica di me*da". E, ancora, rivolto alla compagna: "Faccio menare pure te, glie faccio la festa al cane tuo".

Poi si è rivolto verso il cane e l'ha aizzato contro le ragazze: il pitbull si è avventato su una delle due, salendole addosso e ferendola. Insieme sono riuscite a liberarsi dall'animale e a fuggire. La ragazza assalita, però, ha riportato una ferita sulla gamba sinistra e il distacco parcellare del pollice.