Verde a Roma, nella capitale '100 parchi in 10 anni': finanziati i primi 16, budget da 142 milioni La capitale ha riservato 142 milioni di euro per 100 parchi, alcuni da creare altri da riqualificare, ma anche orti e urbani e aiuole condivise, entro i prossimi 10 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Verde, alberi, aiuole condivise, orti urbani. Questo l'obiettivo del piano "100 parchi per Roma" presentato in Campidoglio qualche giorno fa come misura di contrasto ai cambiamenti climatici, integrazione e coesione sociale per cui sono stati stanziati 142 milioni di euro.

"Il tessuto ambientale deve essere sempre più parte integrante di Roma – spiega il sindaco Roberto Gualtieri – Il nostro obiettivo è che i parchi siano un diritto primario dei cittadini. Negli ultimi due anni abbiamo restituito loro 7 aree verdi, ma vogliamo fare di più". Gli fa eco l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi: "Deve esserci più verde anche nelle periferie: aumentare la quota green in tutti i quadranti delle capitale aiuta a combattere le cosiddette disuguaglianze ambientali".

Le due fasi di realizzazione dei cento parchi

La realizzazione dei primi 50 è prevista entro la fine della consiliatura, nel 2026. Gli altri in un ipotetico secondo mandato. Per i 100 parchi, nel frattempo, sono già stati calcolati 142 milioni, 63 dei quali saranno investiti per una prima fase, che riguarda 21 diverse aree. Sedici, invece, i progetti finanziati con 35 milioni: entro la fine dell'anno 14 vedranno il termine delle procedure di affidamento, mentre per il Parco delle Tre Fontane, nell’VIII Municipio, e quello di Villa Flora, nel XII Municipio inizieranno i lavori di riqualificazione.

Fra i progetti più significativi quello che punta a riqualificare e valorizzare il Parco degli Acquedotti (nella foto in apertura) nel VII Municipio, dal costo di 7,7 milioni di euro, che prevede di spostare verso via Lemonia le piazze, le aree ludico sportive, le attrezzature e il percorso principale, lasciando più verde sotto ai resti archeologici. Da completare, inoltre, il chilometro della legalità dedicato alle vittime della mafia nel Parco della Romanina al VI Municipio. E al Villaggio Prenestino, in via Marcello Candia nascerà una grande piazza giardino alberata collegata all'area giochi "Punto Luce" di Save the Children.

Non solo parchi

Non solo parchi, ma anche orti urbani, aiuole condivise. È con la creazione di queste nuove aree dedicate all'ambiente che la capitale vuole coinvolgere direttamente cittadini e cittadine. In alcune aree si prevede anche l'allestimento dei chioschi, per offrire maggiori servizi e fonti luminose, che contribuiranno a dare maggiore sicurezza a chi attraversa la zona.