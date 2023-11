Ventisettenne non vuole andare in ospedale e si lancia dall’ambulanza in corsa: è gravissimo Lotta tra la vita e la morte un 28enne che si è lanciato da un’ambulanza, perché non voleva essere portato in ospedale. Ci è arrivato poi in condizioni gravissime.

È in condizioni disperate un ragazzo di ventisette anni che si è lanciato dall'ambulanza sulla quale stava viaggiando per essere portato in ospedale. È successo nel pomeriggio di martedì scorso 28 novembre in via Molfetta, in zona Quarticciolo a Roma. Ora il giovane lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale, dov'è arrivato con ferite gravissime.

Il 27enne ha aperto il portellone dell'ambulanza e si è lanciato in strada

Secondo le prime informazioni apprese si tratta di un ragazzo originario del Gambia, che i residenti avevano segnalato perché aveva dato segnali di comportamenti violenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e dunque i sanitari. Al momento dell'accaduto lo avevano preso in carico, per trasportarlo in ospedale per alcuni accertamenti. Lui però non voleva andarci, si è ribellato ed è riuscito ad aprire il portellone dell'ambulanza, per poi lanciarsi in strada.

Il ragazzo lotta tra la vita e la morte

L'intenzione del ragazzo infatti non era quella di andare in ospedale, ma di scappare. Una caduta però che è avvenuta con il mezzo in movimento e l'impatto sull'asfalto gli ha procurato ferite molto serie. I paramedici lo hanno nuovamente caricato a bordo e stavolta è giunto al pronto soccorso, in condizioni di salute però ben più gravi. La speranza è che ci siano miglioramenti nelle prossime ore.