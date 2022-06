Ventiseienne fa innamorare un uomo di 50 anni e gli ruba 22mila euro È stata accusata di truffa una donna di 26 anni che ha fatto innamorare un 50enne per rubargli migliaia di euro. Ha patteggiato una pena a 6 anni.

A cura di Alessia Rabbai

Avrebbe fatto innamorare un uomo molto più grande di lei, per sottrargli 22mila euro. Di questo come riporta Il Messaggero è stata accusata una 26enne, che ha patteggiato una pena di sei mesi. Vittima dei presunti raggiri è un uomo di cinquant'anni, che si è visto prima riempito di messaggi d'amore e poi senza soldi. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Roma è convinta che quelli della donna sarebbero stati sentimenti falsi e simulati con il solo obiettivo di ottenere dall'uomo il denaro che voleva e il pubblico ministero Vincenzo Barba le ha contestato l'accusa di truffa. La donna a seguito della vicenda ha scelto il procedimento speciale.

I fatti risalgono al 2019. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti in sede d'indagine la donna si sarebbe approcciata al 50enne tentatando di far breccia in lui. Gli scriveva su Whast App messaggi dolci, con l'obiettivo di coinvolgerlo sentimentalmente e di guardagnarsi la sua fiducia. La 26enne lo avrebbe raggirato, facendogli credere che era l'uomo della sua vita e che erano fatti per stare insieme. Un bell'aspetto e forti attenzioni che, secondo il pm, lo hanno portato in breve tempo ad affezionarsi a lei, arrivando a credere che fosse realmente interessata a costruire una relazione seria.

Una volta conquistata la sua fiducia avrebbe però iniziato a chiedergli dei soldi, ogni volta inventandosi scuse diverse. In alcune occasioni gli spiegava di averne bisogno per liberarsi da una presunta condizione di schiavitù da parte di persone che l'avevano fatta arrivare in Italia, costringendola a prostituirsi. Così l'uomo accontentava le sue richieste, e nel tempo si è visto sottrarre migliaia di euro.