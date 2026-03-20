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“Paga e tuo figlio giocherà a calcio”, ma è una truffa: indagato anche l’ex Roma Fabrizio Lucchesi

Oltre 30mila euro chiesti al padre per far giocare il figlio 18enne alla Fermana e al Catania. Tre indagati, tra cui l’ex dirigente giallorosso, Fabrizio Lucchesi, per ricettazione.
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A cura di Francesco Esposito
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Fabrizio Lucchesi ai tempi di quando era direttore generale dell’AS Roma (Lapresse)
Fabrizio Lucchesi ai tempi di quando era direttore generale dell’AS Roma (Lapresse)

Il sogno di diventare calciatore, una promessa mai mantenuta e oltre 30mila euro spariti. È questa la vicenda al centro dell’inchiesta della Procura che coinvolge Giuseppe Basile e Marco Rossetti, indagati per truffa, e Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo della Roma scudettata del 2001 e oggi al Guidonia Montecelio, accusato di ricettazione. I fatti risalgono all’autunno del 2023, quando un 18enne e suo padre vengono convinti a pagare ingenti somme con la prospettiva di un tesseramento prima alla Fermana e poi al Catania. Un’opportunità che, però, non si concretizzerà mai.

A Fabrizio Lucchesi 15mila euro

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Basile e Rossetti avrebbero avvicinato il padre del ragazzo proponendo un accordo: 25mila euro per avviare le pratiche necessarie a far entrare il giovane nella Fermana, tra tesseramento e sistemazione logistica. Una cifra che la famiglia decide di versare, fidandosi delle promesse ricevute.

Come riporta il Corriere della Sera, una parte consistente di quei soldi – 15mila euro – sarebbe finita proprio a Lucchesi. Per gli investigatori, l’ex dirigente avrebbe incassato quella somma pur conoscendone l’origine illecita. Intanto, però, il ragazzo non viene mai chiamato. Nessun provino, nessun contratto, nessun campo. Passano le settimane, poi i mesi. E quando le aspettative iniziano a incrinarsi, arriva una nuova proposta: altri 6mila euro, questa volta per un possibile ingaggio al Catania. Anche questa cifra viene consegnata. E anche in questo caso, però, il risultato è lo stesso: nessun tesseramento e nessuna opportunità reale.

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Secondo la Procura, i due indagati avrebbero così incassato complessivamente 31mila euro senza mai garantire alcun accesso al calcio professionistico. Il sogno del giovane si è fermato prima ancora di iniziare, mentre i soldi sono spariti senza lasciare traccia.

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