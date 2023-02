Ventenne sequestrato e immobilizzato con il taser in un b&b: arrestato 19enne, caccia al complice Il ragazzo è riuscito a chiamare il 112 non appena i due se ne sono andati. I poliziotti hanno arrestato un 19enne, ma il complice è riuscito a scappare.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo è stato aggredito nel bed and breakfast dove dormiva nei pressi della stazione Termini di Roma. È accaduto lo scorso giovedì, di notte, quando il giovane era appena rientrato nella sua camera di via Carlo Cattaneo per dormire. Secondo le prime informazioni due persone, di cui una è stata arrestata, lo hanno sorpreso di notte nella stanza. Lo hanno immobilizzato con un taser, causandogli numerose convulsioni, lo hanno picchiato e gli hanno preso i trecento euro che aveva nel portafoglio. Una notte da incubo, nella quale il 20enne ha avuto paura di morire.

Non appena i due rapinatori si sono allontanati, il ragazzo ha chiamato immediatamente il 112, dicendo di essere stato aggredito. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e i soccorritori del 118, per aiutare e medicare il giovane ferito. Gli agenti sono riusciti a rintracciare un giovane, un 19enne, e ad arrestarlo. L'accusa per lui è di rapina aggravata e lesioni in concorso. Non sono invece riusciti a fermare il complice, che è riuscito a fuggire e far perdere le sue tracce.

Non è chiaro se i due rapinatori avessero già puntato la vittima e se l'avessero da seguita da prima. Fatto sta che il ventenne si è trovato i due addosso, con il chiaro intento di fargli del male se avesse reagito. Lui ha provato a ribellarsi, ma i due lo hanno subito colpito col taser, immobilizzandolo e impedendogli di muoversi. Da capire anche dove i due rapinatori abbiano preso il taser e se si siano già resi protagonisti di questo tipo di furti. Il 19enne sarà interrogato dai giudici nei prossimi giorni, mentre i poliziotti stanno cercando tuttora l'altro rapinatore.