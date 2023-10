Rissa per la fila al Mc Donald’s, 20enne perde la vista: due giovani arrestati per tentato omicidio I poliziotti hanno dato esecuzione a due misure di custodia caurtelare per due ragazzi per tentato omcidio in concorso. Hanno aggredito due 20enni, uno dei quali ha perso la vista da un occhio.

Avrebbero aggredito due ragazzi di vent'anni, prendendoli a calci e pugni e ferendo uno di loro con una bottiglia rotta, fino a fargli perdere la vista all'occhio destro. Il motivo starebbe nel fatto che avrebbero saltato la fila al Mc Donald's, passandogli davanti. Gli agenti della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione hanno arrestato due giovani gravemente indiziati di tentato omicidio in concorso. Le ordinanze di custodia cautelare sono scattate su disposizione del giudice delle indagini preliminari, come richiesto dalla Procura. I fatti si sono verificati il 15 gennaio scorso davanti ad un fast food all'Eur.

Un ragazzo ferito ha perso la vista da un occhio

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine un gruppo di ragazzi ha litigato con le due vittime e le ha aggredite, ferendole. Uno degli aggressori ha spaccato una bottiglia colpendoci uno dei giovani, ferendolo a tal punto da fargli perdere la vista all’occhio destro. Hanno poi picchiato il secondo giovane. Le indagini dei poliziotti coordinati dalla Procura anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza hanno portato ad identificare due ragazzi, uno dei quali minorenne quando è accaduto l'episodio. Per gli inquirenti sarebbe stato proprio quest'ultimo a colpire la vittima con la bottiglia rotta, ferendolo in modo serio e provocandogli danni permanenti.

Un terzo ragazzo è indagato per tentato omicidio in concorso

Il minorenne dopo l'aggressione e le indagini in un primo momento è stato posto nell'Istituto penale per minorenni, poi trasferito in una comunità. Il maggiorenne è stato invece messo ai domiciliari. Resta invece indagato un terzo ragazzo, anch'egli minorenne quando c'è stata l'aggressione, la cui posizione è ancora al vaglio degli inquirenti.