Ventenne investito da un treno sulla Roma – Fiumicino: è grave in ospedale Un ragazzo è stato investito verso le 18.30 da un treno della Roma – Fiumicino, nei pressi di Magliana. Il traffico ferroviario è ancora fortemente rallentato.

A cura di Natascia Grbic

Una persona è stata investita da un treno sulla linea Roma – Fiumicino Aeroporto, nei pressi di Magliana. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un ragazzo di vent'anni rimasto incastrato con la mano sotto al convoglio. Trasportato d'urgenza in codice rosso in ospedale, ha riportato ferite gravi, ma non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, anche i vigili del fuoco col carro sollevamenti per spostare il vagone del treno ed estrarre il giovane, e gli agenti della Polfer, che indagano sul caso. Il traffico ferroviario è stato sospeso per circa un'ora e mezza, ed è rimasto fortemente rallentato nelle ore successive all'incidente. "Sulla linea Roma – Fiumicino Aeroporto, il traffico ferroviario in graduale ripresa in prossimità di Magliana dopo l’investimento non mortale di una persona da parte di un treno – informa Rete ferroviaria italiana – Permangono rallentamenti per alcuni dei treni coinvolti nell’anormalità".

Investito sulla Roma – Fiumicino: indaga la Polfer

Sul caso indagano gli agenti della polizia ferroviaria. Al vaglio degli investigatori, le cause che potrebbero aver portato all'investimento del ragazzo da parte del treno. Tra le ipotesi, quella dell'incidente o del gesto volontario. Si tratta però al momento solo di supposizioni, che devono trovare riscontri investigativi prima di poter essere dati per certi. Ciò che è chiaro è che il macchinista del treno non è riuscito a frenare in tempo quando ha visto il ragazzo. Nonostante abbia tentato di arrestare il mezzo non c'è riuscito e ha investito il ventenne, rimasto gravemente ferito. Fortunatamente la vicenda non ha avuto un epilogo tragico, con il ragazzo estratto vivo da sotto il vagone.