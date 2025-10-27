roma
video suggerito
video suggerito

Venduta la villa di Franco Zeffirelli a Viterbo, la dimora del regista da 300 metri quadri e 2 ettari di parco

Ristrutturata, con 300 metri quadrati e due ettari di parco, Villa Zeffirelli a Viterbo è stata venduta ad una famiglia. Il proprietario era il figlio adottivo Luciano. Zeffirelli aveva un legame profondo con il Viterbese e con la tradizionale Macchina di Santa Rosa.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Villa Zeffirelli a Viterbo
Villa Zeffirelli a Viterbo

Villa Zeffirelli a Viterbo è stata venduta a maggio scorso. La dimora del maestro e regista italiano di ‘Gesù di Nazareth' (1977) con vista sui Monti Cimini è immersa nel verde e si trova a pochi chilometri dal capoluogo dell'Alto Lazio. Ad acquistarla è stata una famiglia viterbese, l'immobile era in vendita da giugno del 2024 con un annuncio sul sito Coldwell Banker. A renderlo noto è l'agente immobiliare Marco Cristofari, che qualche giorno fa ha pubblicato un avviso sui social newtork di avvenuta vendita.

La villa del regista Franco Zeffirelli a Viterbo

Villa Zeffirelli ristrutturata è grande 300 metri quadrati, con un terrazzo di oltre venti metri quadrati e conta ben due ettari di parco. All'interno è rivestita con pavimenti in cotto, inserti in pietra di Positano e in parquet. Le porte artigianali in legno. Altri dettagli degli ambienti interni sono il camino antico e il soffitto a cassettoni. La proprietà dispone anche di depandance per ospiti o collaboratori domestici. La villa a Viterbo è solo una delle proprietà possedute negli anni dalla famiglia Zeffirelli. I parenti del regista Franco, come suo figlio adottivo Luciano, conservano ricordi indimeticabili vissuti tra le loro mura.

Il legame tra Franco Zeffirelli e Viterbo

Franco Zeffirelli è morto nel 20219 a Roma. Il regista ha sempre avuto un legame profondo con Viterbo e la sua provincia, che amava e dove appunto aveva anche una casa. Il territorio del Viterbese in particolare è stato set cinematografico di alcuni dei suoi film, come ad esempio ‘Romeo e Giulietta' (1968), girato anche all'interno e all'esterno della chiesa di San Pietro a Tuscania. Zeffirelli era molto legato alla tradizione Viterbese della Macchina di Santa Rosa.

Leggi anche
Fingevano di assistere parenti disabili, denunciati due dirigenti Asl: hanno preso più di un anno di permessi pagati

"Mio padre è sempre stato molto legato a Viterbo – spiega suo figlio Luciano – Già nel '66 insieme ad Anna Magnani vide la Macchina di Santa Rosa e ne rimase impressionato". Luciano è stato un facchino dal 1973 al 1986.

Nel 1986 l'allora sindaco di Viterbo ha proposto a Franco Zeffirelli di partecipare al concorso per con la realizzazione di un bozzetto per il nuovo modello di Macchina. Lui ha preso parte, ma poi il suo progetto è stato scartato. È stato proprio a Viterbo che Zeffirelli ha conosciuto Luciano, poi diventato suo figlio adottivo. Il loro incontro è avvenuto al Teatro Unione nel 1981, in occasione del Cucciolo d'argento, una manifestazione che aveva come scopo quello di aprire un canile a Viterbo.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
L’amica di Beatrice Bellucci ancora gravissima: “Lesioni ad arti, torace, pelvi e addome”
Chi è Luca Girimonte, il 20enne alla guida della Bmw
Al vaglio le telecamere e i cellulari
Il papà del conducente della Bmw: "Nessuna corsa clandestina"
Ipotesi gara di velocità tra auto
Un testimone: "Bmw a 200 all'ora, sfida tra amici"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views