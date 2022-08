Vedono un uomo che picchia la fidanzata e intervengono per salvarla: accoltellati due ragazzi Due ragazzi sono stati aggrediti dopo che hanno cercato di salvare una ragazza dal suo fidanzato che la stava picchiando: i due sono stati accoltellati. È successo all’Eur a Roma.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno notato un uomo che stava picchiando la fidanzata e sono quindi intervenuti per salvarla: è successo a Roma nel quartiere Eur. I due sono però stati accoltellati dall'uomo. Fortunatamente nessuno dei due rischia la vita. L'uomo, dopo avergli aggrediti, è riuscito a scappare. Gli investigatori sono quindi sulle sue tracce.

I due sono intervenuti per difendere la ragazza

L'episodio si è verificato nella giornata di oggi, martedì 2 agosto, intorno alle 4.50. Gli agenti sono intervenuti in via Cristoforo Colombo al civico 551. I due ragazzi hanno notato che un uomo stava picchiando una ragazza: per questo motivo, hanno deciso di intervenire proprio per prendere le sue difese e salvarla.

I ragazzi sono stati accoltellati

Per tutta risposta, i due sono stati aggrediti dal fidanzato: è iniziata una colluttazione che è poi culminata con l'accoltellamento dei ragazzi di 19 e 26 anni. Dopo averli feriti, l'uomo è fuggito facendo così perdere le sue tracce. Dopo che è stato dato l'allarme al numero unico delle emergenze 112, sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118.

Si cerca l'aggressore

Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure sul posto e dopo aver constato che si trattava di ferite superficiali hanno deciso di trasferire i giovani in codice giallo al Campus Bio-Medico e all'ospedale Sant’Eugenio. Presenti anche gli agenti della polizia che hanno svolto tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: si cercando degli elementi che consentano di poter identificare al più presto l'aggressore. Nessuna notizia circa le condizioni della donna.