Vasco Rossi riceve la Lupa d’Oro in Campidoglio e duetta Albachiara insieme a Gualtieri Un duetto che ha sorpreso i romani quello di Gualtieri e Vasco Rossi, che hanno intonato ‘Albachiara’. Il cantante oggi ha ricevuto la Lupa d’Oro in Campidoglio.

A cura di Alessia Rabbai

Vasco Rossi e Gualtieri duettano ’Albachiara’

Vasco Rossi oggi è stato ospite in Campidoglio, dove il sindaco di Roma Roberto Gualtieri gli ha consegnato la ‘Lupa d'Oro', una prestigiosa onorificenza che la Città Eterna riconosce ad artisti e personaggi illustri, che con la loro opera si distinguono, dando un forte contributo a celebrare e valorizzare la città in Italia e nel Mondo. Prima della consegna della statuina che raffigura la lupa con Romolo e Remo, Vasco e Gualtieri hanno sorpreso i fan con un duetto di ‘Albachiara', il cantante ha intonato le famose parole del brano, con l'accompagnamento musicale del sindaco alla chitarra. Un'esecuzione che ha emozionato i presenti. La scena è stata rispresa in un video, che ha fatto il giro dei social network, ricevendo tantissimi commenti e condivisioni.

Vasco Rossi ha ricevuto la Lupa d'Oro

Ad attendere l'arrivo di Vasco Rossi in piazza del Campidoglio c'erano decine di fan, che lo hanno immortalato in foto e video con gli smartphone, accogliendolo al grido "Io sono ancora qua" e "Olè olè olè Vasco, Vasco!". Quello che lega Vasco Rossi, nato a Zocca in provincia di Modena, a Roma è un legame che dura da trent'anni. La Capitale ha infatti ospitato nel tempo i suoi concerti e lo ha visto esibirsi davanti a migliaia di fan.

Ad unirlo alla città, ha spiegato l'artista durante la consegna della Lupa, è stato anche il legame con Marco Pannella, leader del partito radicale, al quale era legato da una forte amicizia e con cui condivideva le battaglie per i diritti civili, sociali e individuali. Vasco si è autodefinito "il Marco Pannella della canzone". Vasco in occasione del riconoscimento ha ripercorso le tappe della sua carriera, come il primo concerto in assoluto a Roma, che è stato a Villa Gordiani, in occasione della festa dell'Unità al quale hanno partecipato 150 persone, fino ad arrivare ai quattro concerti di fila allo Stadio Olimpico, con migliaia di persone.