Vandalizzata l’auto di Monica Sansoni, Garante per l’Infanzia del Lazio Secondo gli investigatori l’episodio sarebbe da collegare a un’inchiesta che Monica Sansoni sta portando avanti nel Lazio su una rete di pedofili che raccoglie e scambia foto di minori.

A cura di Enrico Tata

Nella notte di venerdì qualcuno ha gravemente danneggiato l'automobile di Monica Sansoni, la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio. La macchina era parcheggiata sotto casa a Latina.

Secondo gli investigatori l'episodio sarebbe da collegare a un'inchiesta che Sansoni sta portando avanti nel Lazio su una rete di pedofili che raccoglie e scambia foto di minori.

Iil presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha spiegato in una nota che la Regione Lazio è tutta al fianco di Monica Sansoni. "Il suo impegno – ha scritto il governatore – va sostenuto e accompagnato, soprattutto dopo il vile atto intimidatorio di cui Monica è rimasta vittima l'altra notte, quando la sua auto è stata vandalizzata nei pressi della sua abitazione. Un gesto che condanniamo a nome di tutta la Giunta e di tutta l'amministrazione regionale. Forza Monica, oggi più che mai siamo tutti con te".

Sansone ricopre il ruolo di Garante da settembre 2021. Dopo aver conseguito un master in psicologia giuridica, criminologia, criminalistica e investigazione, Sansone ha svolto attività di docenza presso l’Istituto per ispettori della polizia di Stato di Nettuno e ha coordinato nella provincia di Latina uno sportello di ascolto istituzionale per minori e famiglia dal 2012 al 2021.

"La prevenzione, la sensibilizzazione e il contrasto ai fenomeni devianti, tra i quali il bullismo, il cyberbullismo, la violenza on line, la violenza di genere, saranno la nostra mission, oltre alla vicinanza concreta ai minori d’età e alle loro famiglie. Sono argomenti e nodi sociali di cui ci occupiamo da sempre e che spesso passano attraverso la rete. Non tralasceremo alcun aspetto che ci competa ai sensi della legge istitutiva, siamo pronti a ripartire”, le parole con cui si è presentata la garante nel 2021.