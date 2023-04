Vandalizzata l’aula autogestita di giurisprudenza. Il collettivo: “Minacciati da Azione Universitaria” Gli studenti del collettivo di giurisprudenza si sono trovati davanti l’aula studio vandalizzata. Nei giorni e nelle settimane precedenti, ci sarebbero state intimidazioni di Azione Universitaria.

A cura di Natascia Grbic

L'aula studenti devastata, con cartelloni e striscioni strappati e gettati in terra. Questo lo scenario che si sono trovati davanti gli attivisti del collettivo della facoltà di Giurisprudenza dell'Università la Sapienza di Roma nella mattinata di lunedì 3 aprile. A resistere, solo un manifesto di Valerio Verbano e uno che recita ‘Nessun voto rappresenterà mai la nostra rabbia', forse perché affissi in un punto troppo alto per essere facilmente raggiungibile.

Gli studenti non hanno dubbi: a vandalizzare l'aula sarebbero stati gli studenti dell'associazione di destra Azione Universitaria. Secondo quanto riportato dagli attivisti del collettivo, ci sarebbero state delle intimidazioni nelle ore precedenti la devastazione dell'aula studio proprio da parte di alcuni membri di Azione Universitaria.

“Sono mesi che subiamo azioni di questo genere da parte dei membri di Azione universitaria”, spiega un membro del collettivo di Giurisprudenza. “Nel mese di dicembre, nel corso di un’assemblea, ci hanno stracciato un cartellone informativo senza alcun motivo; abbiamo restituito uno spazio vuoto agli studenti del dipartimento disponendo dei banchi che erano rimasti nei magazzini e sono venuti a intimidirci anche lì".

"Mercoledì scorso sono venuti addirittura qui in aula studio chiedendo di parlare con il ‘capo', ma noi non abbiamo capi, ci hanno telefonato chiedendoci un incontro fuori dall’università. Noi, pur non conoscendo il motivo della richiesta, abbiamo risposto di discuterne qui civilmente: all’indomani non abbiamo visto nessuno".

Il preside della facoltà di Giurisprudenza ed ex deputato del Partito dei comunisti italiani Oliviero Diliberto, ha espresso la sua vicinanza e solidarietà ai ragazzi del collettivo, invitando i docenti all'assemblea che si terrà domani per denunciare pubblicamente l'accaduto.

La giornalista Carmen Baffi di Fanpage.it ha chiesto a Mario Russo, capogruppo nazionale di Azione Universitaria, quale fosse la posizione dell'associazione in merito a quanto avvenuto, senza ottenere risposta. Da parte loro, gli studenti del collettivo chiedono lo smantellamento dell'organizzazione di destra.