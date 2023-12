Vandalizzata la telecamera della Ztl Fascia Verde sulla Togliatti: “Danni da migliaia di euro” Nel caso non fosse possibile portare a termine la riparazione, spiega la nota, “si dovrà procedere alla sostituzione totale o parziale del dispositivo danneggiato. Con una spesa nell’ordine delle migliaia di euro. Una cifra ingente visto che, è bene sottolinearlo, si tratta di soldi pubblici”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Uno dei varchi elettronici della Ztl Fascia Verde di Roma è stato vandalizzato nella notte. La telecamera è stata imbrattata con della vernice rossa, "poi usata anche per scrivere frasi ingiuriose". Lo ha comunicato in una nota ‘Roma Servizi per la Mobilità', annunciando che inizierà "a brevissimo un tentativo di riparazione".

Nel caso non fosse possibile portare a termine la riparazione, spiega la nota, "si dovrà procedere alla sostituzione totale o parziale del dispositivo danneggiato. Con una spesa nell'ordine delle migliaia di euro. Una cifra ingente visto che, è bene sottolinearlo, si tratta di soldi pubblici".

Il fatto è accaduto sulla Palmiro Togliatti. Si tratta di uno dei 51 varchi elettronici che dovrebbero essere installati e attivati nei prossimi mesi sul perimetro della nuova Fascia Verde di Roma. Le telecamere serviranno a sanzionare i trasgressori delle nuove regole introdotte dal sindaco Gualtieri.

Attualmente non possono circolare all'interno della Ztl Fascia Verde autoveicoli alimentati a benzina o a gasolio (diesel) pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2, autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3, ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina pre Euro 1 ed Euro 1, ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2.

La multa per i veicoli che accedono nella Fascia Verde nonostante il divieto, prevede una sanzione minima di 163 euro. In alcuni casi può arrivare fino a 658 euro. In caso di violazione recidiva del divieto è prevista la sospensione della patente fino a 30 giorni.

Quando i varchi di accesso saranno attivi, l'intenzione del sindaco è quella di introdurre il meccanismo ‘Move-In' (un tot di chilometri che anche le auto più vecchie potranno percorrere all'interno della Fascia Verde).