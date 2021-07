in foto: Foto di Reporter Montesacro

Almeno venti macchine distrutte in via Wanda Osiris, nel parcheggio di Porta di Roma. Questa la scena che stamattina si sono trovati davanti i residenti della zona: vetri spaccati, portiere e tettucci ammaccati, carrozzerie rigate. Insomma, danni ingenti provocati senza motivo, forse opera di più persone, che dopo aver vandalizzato le vetture si sono date alla fuga facendo – almeno per il momento – perdere le proprie tracce. In terra è stato trovato un arnese, forse usato per rompere i vetri delle macchine, e lasciato lì durante la fuga. L'oggetto è stato sequestrato dalle forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire quando avvenuto questa notte e dare un volto e un nome ai responsabili di questi atti vandalici. Sull'episodio indagano i poliziotti del commissariato Fidene.

Macchine distrutte a Porta di Roma: indagini in corso

I danneggiamenti sono avvenuti verso le 4 del mattino. Secondo le prime informazioni a dare l'allarme sarebbero stati alcuni residenti, che hanno udito il rumore dei vetri infranti provenire dal parcheggio. I responsabili sono a quel punto fuggiti, non è chiaro se a piedi o a bordo di qualche veicolo, e hanno fatto perdere le proprie tracce. C'è sconforto da parte degli abitanti della zona, soprattutto da coloro che questa mattina si sono svegliati con la macchina danneggiata senza nessun motivo. "Tra Colle Salario e Porta di Roma siamo ormai dimenticati – scrive una residente – Strade buie, marciapiedi impraticabili, immondizia ovunque, mancato controllo delle forze dell'ordine, scorribande notturne tutto nell'indifferenza totale". Le indagini dei poliziotti sono in corso per risalire ai responsabili.