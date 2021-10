Valerio Duro scomparso a 17 anni da Cinecittà, l’appello della famiglia: “Aiutateci a ritrovarlo” Sono ore d’appresione per i famigliari di Valerio Duro, il 17enne scomparso da Cinecittà a Roma la mattina presto di ieri. Le celle telefoniche ricadono ad Ariccia, ma le ricerche sono state vane. Famigliari ed amici hanno lanciato un appello, per chiedere a chi lo abbia visto di chiamare le forze dell’ordine.

A cura di Alessia Rabbai

Valerio Duro è scomparso a diciassette anni da Cinecittà a Roma. Di lui non si hanno più notizie da domenica 17 ottobre. L'ultima volta in cui è stato visto risale alla mattina presto di ieri. La sera prima era insieme ai suoi amici, i quali hanno pubblicato l'appello sui social network insieme alle sue foto, per chiedere di condividerlo e a chiunque lo abbia visto, di chiamare immediatamente le forze dell'ordine. Erano circa le ore 6.20 quando il padre ha visto il diciassettenne dormire nel suo letto prima di uscire di casa ed andare al lavoro. Da quel momento il figlio è sparito, intorno alle 9 ha aperto la porta e si è allontanato dall'abitazione, non è chiaro per quale motivo. Sono ore d'apprensione per i famigliari, che lo stanno cercando senza tregua e hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine. La localizzazione delle celle telefoniche di questa mattina ricade in via della Polveriera ad Ariccia. I carabinieri della locale Compagnia, insieme alla polzia e alla protezione civile, hanno passato al setaccio la zona circostante con il padre del ragazzo, anche nel territorio di Albano e Genzano, ma di Valerio ancora non c'è traccia. Le ricerche sono in corso e nulla è lasciato al caso.

L'identikit di Valerio Duro

Valerio Duro è alto 1 metro e 90 centimetri, ha carnagione olivastra, capelli ed occhi scuri ed è stempiato. Secondo i suoi amici che hanno parlato con Fanpage.it quando si è allontanato da casa aveva addosso un giubbotto k-way nero e scarpe dello stesso colore. Non c'era stata come spiega un suo amico, "alcuna lite o un comportamento che facesse presagire qualcosa, era tranquillo, non capiamo il motivo del suo comportamento e temiamo che gli possa essere accaduto qualcosa di brutto. Ti prego Valerio, torna a casa". Chiunque è sicuro di averlo visto o gli è parso di vedere un giovane che risponde alla descrizione di Valerio è pregato di contattare le forze dell’ordine o di chiamare i numeri 3287167765 e 3802108252.