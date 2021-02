Per problemi tecnici, informa la Regione Lazio, il sito per la prenotazione della vaccinazione per i cittadini over 80 sarà attivo a partire dalle 12 di oggi, primo febbraio 2021. Questo l'indirizzo: http://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. Da oggi potranno prenotarsi tutti gli anziani nati nel 1941 o prima e potranno scegliere uno tra gli 89 centri vaccinali messi a disposizione dalla Regione Lazio. Per la prenotazione non è necessario lo Spid, ma basta avere il codice fiscale e può essere fatta anche da un parente. Le prime somministrazioni dei vaccini partiranno da lunedì 8 febbraio (e quindi l'8 febbraio sarà la prima data utile per la prenotazione).

Come prenotare il vaccino anti Covid per gli anziani over 80

Il servizio è dedicato a coloro che hanno un'età maggiore o uguale a 80 anni o che comunque compiranno 80 anni nel 2021. È disponibile un servizio telefonico di assistenza alla prenotazione tramite il numero 06.164.161.841.

La Regione Lazio informa che si potrà scegliere il luogo di vaccinazione e il giorno, ma non sarà possibile scegliere l'orario, che varierà in base alla disponibilità. Non è necessaria la prescrizione del medico per effettuare la vaccinazione. Per recarsi all'appuntamento bisogna stampare il promemoria della prenotazione con il numero dell’appuntamento, la data e l’orario dello stesso. Bisogna portare con sé il promemoria della prenotazione e la tessera sanitaria. Con la prenotazione della prima dose si prenota automaticamente anche la somministrazione della seconda dose di vaccino.

Qua l'elenco di tutti i centri vaccinali allestiti sul territorio del Lazio.

Le critiche sui ritardi del sito Salute Lazio

Come detto, a causa di alcuni problemi tecnici il sito per la prenotazione degli over 80 sarà online a partire dalle 12. Molti cittadini hanno fatto notare il problema commentando sotto al posto pubblicato sulla pagina Facebook di Salute Lazio: "Ah ecco. Sto provando da mezzanotte, nulla, tutto tace". O ancora: "E' da mezzanotte che provo ogni ora".

Sul fronte politico la Lega ha attaccato: ‘È iniziata male la settimana per la prenotazione delle vaccinazioni covid nella Regione Lazio. Questa mattina gli utenti, come annunciato in pompa magna dall'assessore D'Amato e dal presidente Zingaretti, si sono collegati sul sito e hanno provato a comporre il numero di telefono dedicato ma è stato impossibile e i cittadini sono rimasti con una manciata di mosche in mano. Mi auguro che questo intoppo si risolva entro le 12 come promesso poco fa, non possiamo prendere in giro le persone che stanno aspettando da settimane un appuntamento". Così la consigliera regionale Laura Cartaginese.