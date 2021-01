in foto: Foto Asl Roma 1

Da lunedì primo febbraio gli anziani residenti nel Lazio con età pari o superiore a 80 anni potranno prenotare il proprio vaccino anti Covid-19. Sono inclusi nella campagna di vaccinazione anche tutti coloro che sono nati nel corso dell'anno 1941 (e cioè che non abbiano compiuto ancora 80 anni). Le prime somministrazioni, tuttavia, partiranno dall'8 febbraio (ritardo a causa delle mancate fornitura da parte di Pfizer).

Come prenotare la vaccinazione per gli over 80

La prenotazione può essere fatta anche da famigliari e conoscenti perché per prenotare è sufficiente il codice fiscale della persona interessata. Dal primo febbraio sarà attivo un sito a questo indirizzo per le prenotazioni di entrambe le dosi. Sarà possibile scegliere anche il luogo dove vaccinarsi (sono 85 i punti vaccinali nell'intero territorio del Lazio) in base alla disponibilità. Un sms ricorderà l'appuntamento 72 ore prima dell'orario scelto. Per assistenza alle prenotazioni è stato attivato questo numero, attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30/19.30 e il sabato con orario 7.30/13: 06 164161841. Per gli anziani non autosufficienti è disponibile un numero verde, l'800 118 800, che permetterà di richiedere la vaccinazione a domicilio.

La mappa dei centri vaccinali del Lazio

Come anticipato, la Regione Lazio mette a disposizione 85 centri vaccinali suddivisi in tutto il territorio. All'interno del Grande Raccordo Anulare sono stati allestiti 29 centri vaccinali all'interno delle Asl e degli ospedali romani. In basso la mappa con tutti i centri disponibili e di seguito tutti i centri vaccinali in tutto il Lazio.

Asl Roma 1:

Santa Maria della Pietà

Ospedale San Carlo di Nancy

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli

Ospedale Sant'Andrea

Policlinico Gemelli

Villa Aurora

Idi

Casa della Salute Prati Trionfale – Oftalmico

Auditorium Parco della Musica

Poliambulatorio Dina Galli

Villa Tiberia

Policlinico Umberto I – Eastman

Ospedale S. Giovanni Calibita

Nuovo Regina Margherita

Asl Roma 2

Ospedale Pertini

Polizia stradale di via Magnasco

Centro Vaccinale Via Cerchiara (angolo via Affile)

Presidio Cambellotti di via Duilio Cambellotti

Policlinico Tor Vergata

Poliambulatorio Cartagine di via Cartagine

Casa della Salute S.Caterina

Poliambulatorio Monza di via La Spezia

Ospedale San Giovanni Addolorata –Presidio Ospedaliero Santa Maria

Casal de Merode

CTO poliambulatorio

Punto vaccinale EUR di viale Europa

Cecchignola – Esercito in viale dell'Esercito

IFO

Sant'Eugenio

Asl Roma 3

Centro vaccinale CESA CAMPUS in via del Portillo

Casal Bernocchi-Punto vaccinale Cilone in via Villa di Cilone

Punto vaccinale Majorana in via Majorana

Centro Prelievi ospedale San Camillo

Istituto Spallanzani

Punto vaccinale Fiumicino – Parcheggio lunga sosta

Asl Roma 4

Asl Civitavecchia

Ospedale San Paolo Civitavecchia

Struttura Croce Rossa – Santa Severa, via Zara

Casa della Salute di Ladispoli

Ospedale Padre Pio di Bracciano

Caserma Cosenz di Bracciano

Punto vaccinale di Rignano Flaminio

Struttura di Parco Caduti di Via Fani – Fiano Romano

Asl Roma 5

Punto Vaccinale Distretto Monterotondo-Mentana in via Fermi a Mentana

Casa della Salute di Palombara Sabina

Punto Vaccinale di Subiaco in via Colle Cisterna

Punto vaccinale Tivoli Palazzo Cianti in via Parrozzani

Punto vaccinale Tivoli Acque Albue (no Domenica)

Punto vaccinale Palestrina -Palaverde

Valmontone Hospital (no Domenica)

Punto Vaccinale Colleferro

Asl Roma 6

Ospedale San Sebastiano di Frascati

Casa della Salute di Rocca Priora

Centro vaccinale di Marino in viale XXIV Maggio

Ospedale Colombo di Velletri

Ospedale dei Castelli di Ariccia

Centro vaccinale di Pomezia in via dei Castelli Romani

Casa della Salute Villa Albani di Anzio

Presidio Ospedaliero Anzio-Nettuno

Asl Latina

Asl distretto di Aprilia

Ospedale Santa Maria Goretti di Latina

Casa della Salute di Priverno

Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi

Ospedale Dono Svizzero di Formia

Asl Frosinone

Casa della Salute di Pontecorvo

Presidio ospedaliero Cassino

Casa della Salute di Atina

Presidio Ospedaliero Santissima Trinità di Sora

Ospedale Spaziani di Frosinone

Presidio Sanitario Distretto B di Frosinone

Presidio Ospedaliero Alatri San Benedetto

Presidio Sanitario Anagni

Asl Rieti

Distretto II Cds Magliano

Distretto II Poggio Mirteto

Distretto I Sant'Elpidio Pescorocchiano

ex Fabbrica Bosi di Cittàducale, Rieti

Distretto I Accumuli

Distretto I Amatrice

Asl Viterbo