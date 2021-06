Nel Lazio tutti i richiami con il vaccino AstraZeneca verranno anticipati a partire dal mese di luglio. La Regione Lazio ha informato che i cittadini riceveranno un messaggio con la nuova data. La decisione di anticipare la data del richiamo è stata presa a causa della diffusione della variante Delta del virus Sars-CoV-2: "È' necessario correre più della variante Delta e utilizzare tutti i vaccini a disposizione completando il percorso vaccinale", le parole dell'assessore regionale Alessio D'Amato, che fa riferimento ai dati su questa variante registrati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Quando verrà somministrato il richiamo AstraZeneca nel Lazio

Ricordiamo che il richiamo di AstraZeneca veniva somministrato a tre mesi di distanza dalla prima dose. In seguito alla decisione del ministero di vietare i richiami con questo vaccino sulla popolazione under 60, è stata inizialmente disposta la somministrazione della seconda dose con uno dei due vaccini a mRna disponibili, cioè Pfizer e Moderna, nello stesso intervallo di tempo. È stata poi autorizzata la possibilità, dietro firma di consenso informato da parte del paziente, di ricevere il richiamo con il vaccino AstraZeneca. Infine oggi, come detto, la Regione ha deciso di anticipare i tempi dei richiami AstraZeneca (non più, quindi, a tre mesi dalla prima dose) per velocizzare il completamento del ciclo vaccinale per quanti più cittadini sia possibile.