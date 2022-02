Vaccino Covid, domenica 13 febbraio open day per le dosi booster Per la giornata di domenica 13 febbraio 2022 è stato disposto l’open day per ricevere la dose booster del vaccino contro il Covid-19 in alcune delle strutture accreditate AIOP della regione Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

È stato organizzato per questa domenica, il 13 febbraio 2022, l'open day con accesso diretto aperto a tutti e tutte alla dose booster di vaccino contro il Covid- 19. L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha reso noto l'appuntamento di questa giornata inviando una nota in cui afferma si rivolge a tutti coloro che ancora non hanno concluso il ciclo vaccinale: "Chi ancora non avesse fatto il richiamo può approfittare della giornata di apertura straordinaria delle strutture sanitarie accreditate aderenti ad AIOP."

Le strutture coinvolte e le modalità di accesso

Fra le strutture accreditate AIOP, Associazione Italiana Ospedalità Privata, che partecipano all'open day previsto per questa domenica, 13 febbraio 2022, come si legge nel sito di Salutelazio.it, una si trova a Viterbo; 3 sono sul territorio di Frosinone; tre fanno capo alla Asl di Roma 1; due a quella nella zona della Asl di Roma 2; due a quella di Roma 3 e, per finire, cinque strutture si trovano in quella di Roma 6.

Partecipare alla giornata di open day per ricevere la dose booster (o terza dose) del vaccino contro l'infezione da Covid-19 è semplice: requisito fondamentale è avere più di 12 anni e recarsi in una delle strutture indicate sul sito in un orario compreso fra le 8 e le 16, provvisti di prenotazione. L'accesso diretto è consentito compatibilmente con le disponibilità delle dosi all'interno di ogni struttura.

Pomeriggio vaccinazioni senza prenotazione

Dalla giornata di mercoledì 9 febbraio, inoltre, è stato reso disponibile il servizio di vaccinazione senza prenotazione nelle ore pomeridiane all'interno dei centri vaccinali, predisposto dall'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio per incentivare le persone a vaccinarsi. Per le somministrazioni delle dosi di vaccino della mattina, invece, resta necessaria la prenotazione.