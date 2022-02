Vaccino covid, da domani sarà possibile andare negli hub senza prenotazione: fasce libere dalle 14 Lo ha annunciato l’Unità di crisi covid della Regione Lazio, al fine di incentivare le persone a vaccinarsi.

A cura di Natascia Grbic

Da domani sarà possibile andare negli hub vaccinali senza prenotazione. Lo ha annunciato oggi l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. La decisione è stata presa per invogliare le persone a vaccinarsi, semplificando la procedura e rendendo facoltativa la prenotazione sul portale regionale (che rimane invece in vigore per la fascia mattutina). "A partire da domani mercoledì 9 febbraio – si legge nella nota – gli hub vaccinali saranno ad accesso libero e fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere nella fascia pomeridiana (a partire dalle ore 14). Il provvedimento si è reso necessario per favorire la partecipazione alla campagna vaccinale. Nella fascia mattutina rimane in vigore l’accesso con prenotazione al portale regionale. Sempre sul portale sono aperte le prenotazioni per il prossimo open day nelle strutture AIOP che si terrà domenica 13 febbraio dedicato a over 12 anni per la somministrazione delle dosi booster di vaccino anti Covid".

Il 76% della popolazione adulta ha la dose booster

Nel Lazio sono stati somministrati 13 milioni di vaccini. Lo ha comunicato oggi l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, riferendo che sono state superate le 3,6 milioni di dosi booster effettuate, coprendo il 76% della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica, invece, sono oltre 136mila i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni cui è stata somministrata la prima dose. Nel Lazio, nonostante i contagi siano ancora migliaia, stanno calando ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Questo ha portato l'assessore D'Amato a dire che a marzo la regione potrà finalmente tornare in zona bianca, con un conseguente allentamento delle restrizioni.