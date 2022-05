Va a fare la spesa e lascia la bimba di 5 anni in auto sotto il sole: denunciato Una bambina di 5 anni è stata lasciata all’interno di un’automobile parcheggiata sotto al sole dal papà, entrato nel vicino supermercato per fare la spesa: rischia una denuncia per abbandono di minore.

A cura di Beatrice Tominic

Sono stati alcuni passanti ad accorgersi della presenza di una bambina di 5 anni chiusa all'interno di un'automobile in via Gabrio Casati, in zona Tufello, periferia di Roma. La piccola si trovava all'interno del mezzo, parcheggiato sotto al sole, chiusa a chiave. Vedendola attraverso i finestrini, chiusa nell'abitacolo con il forte calore del primo pomeriggio, i passanti, preoccupati, hanno subito allertato le forze dell'ordine chiamando il numero di emergenza unico (nue) 112.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente arrivati i medici e gli infermieri del personale sanitario del 118 e i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno soccorso subito la bambina. La piccola è stata fatta uscire dalla macchina e portata in salvo. A lasciarla all'interno del mezzo chiusa a chiave, come si è scoperto in seguito è stato il papà, sceso per fare la spesa nel vicino supermercato che si trova lungo la stessa via: adesso l'uomo rischia una denuncia per abbandono di minore.

Lascia il figlio di due anni in automobile

Un episodio simili è accaduto lo scorso anno, nel mese di aprile, quando sempre grazie ad alcuni passanti un bimbo di due anni è stato salvato mentre si trovava all'interno dell'automobile: a lasciarlo chiuso a chiave nell'abitacolo, stavolta è stata la mamma che era tornata in stato confusionale nel suo appartamento. Il piccolo è stato messo in salvo grazie all'intervento dei vigili del fuoco, mentre i carabinieri, che dall'esterno lo avevano svegliato, hanno tentato di farlo ridere fino a quando non è stato portato fuori dall'abitacolo e messo in sicurezza.