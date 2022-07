Uscendo dal parcheggio urta il motorino con la microcar: lo insegue e lo massacra di botte A Roma un ragazzo di 24 anni è stato arrestato con l’accusa di aver picchiato brutalmente il conducente di una minicar che, uscendo da un parcheggio, aveva urtato il suo scooter.

A cura di Ilaria Quattrone

Un pestaggio a sangue dopo un incidente: scenario di questo terribile episodio è la città di Roma. Un ragazzo ha infatti aggredito con calci e pugni il conducente di una minicar che, uscendo dal parcheggio, ha urtato il suo motorino. Nella giornata di oggi, martedì 26 luglio, è stato arrestato il 24enne proprietario dello scooter.

La minicar avrebbe colpito lo scooter mentre usciva dal parcheggio

L'episodio risale allo scorso 2 giugno: in via Montezebio, nel rione Prati, una minicar – appena uscita dal parcheggio – avrebbe colpito leggermente un motorino. Il conducente, appena si è reso conto di quanto fatto, è sceso dal mezzo per verificare l'entità del danno. Il proprietario dello scooter avrebbe assistito alla scena e, invece di chiedere spiegazioni, lo avrebbe colpito con calci e pugni.

Il conducente della minicar sottoposto a un intervento di 5 ore

Senza nemmeno dire una parola, avrebbe preso il casco e avrebbe distrutto la minicar. Dopodiché si sarebbe rivolto al conducente: gli avrebbe dato una testa, tanto da farlo cadere a terra e poi lo avrebbe preso a calci e pugni. Il pestaggio gli avrebbe causato la frattura della mandibola. Le persone che hanno assistito alla scena, hanno immediatamente chiamato il numero unico delle emergenze 112.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del distretto Ponte Milvio. La vittima è stata trasferita d'urgenza al policlinico Gemelli dove è stato sottoposto a un intervento maxillo-facciale di cinque ore durante il quale gli è stato ricostruito l'osso della mandibola. Nel frattempo, gli investigatori hanno condotto le indagini e oggi hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 24enne che adesso è accusato di lesioni personali aggravate.