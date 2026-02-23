Uomo trovato morto sulla Laurentina: “Doveva essere affidato ai servizi sociali, ma è andato via dall’ospedale”

La vittima è un cittadino polacco senza fissa dimora. Si era allontanato dal Campus Bio-Medico il 19 febbraio. L’ipotesi è un malore, indagini in corso.

Il tratto di via Laurentina dove è stato trovato il corpo del cittadino polacco (da Google Maps)

Era un cittadino polacco senza fissa dimora di 50 anni l'uomo trovato morto intorno alle 12 di domenica 22 febbraio a Roma lungo via Laurentina. Il corpo di Z.R.K., queste le sue iniziali, è stato notato da alcuni automobilisti all’altezza di via di Vallerano, tra la corsia d’emergenza e l’area verde dell’ex cava Nenni. Al polso l'uomo portava un braccialetto del Campus Bio-Medico, da cui, come fa sapere la struttura, si era allontanato spontaneamente giovedì 19 febbraio.

Le cure al Campus Bio-Medico

Z.R.K. era arrivato al policlinico universitario martedì 17 febbraio scorso alle ore 22:32, portato da un'ambulanza del 118. Inizialmente è stato registrato come ignoto in quanto privo di documenti di identità e non parlando italiano. Al Campus Bio-Medico è stato sottoposto ad esami e visite e poi tenuto per "cure alberghiere". Infatti, il cittadino polacco è stato preso in carico dai servizi sociali ospedalieri, che lo hanno assistito, lavato e rivestito con abiti puliti.

Il giorno seguente, mercoledì 18 febbraio, il personale è riuscito a ricostruire il suo nome e la sua età. Dopodiché sono stati contatti l’ambasciata polacca e altri organismi competenti per trovare una na possibile sistemazione per l’uomo. Nonostante gli sforzi degli assistenti sociali, giovedì 19 febbraio alle ore 18.57, Z.R.K. si è allontanato spontaneamente dal Pronto Soccorso. Non è ancora chiaro per quale ragione, pochi giorni dopo si è ritrovato a piedi lungo la strada provinciale 95b, un’arteria ad alta percorrenza che collega la città verso la periferia sud.

Trovato sul bordo della strada: le ipotesi sulla morte

L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un malore improvviso. Non risultano segni evidenti di violenza, ma gli accertamenti sono in corso per escludere qualsiasi altra eventualità. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e capire come l’uomo sia arrivato in quel punto della strada. Per chiarire tutti i dettagli della vicenda, occorre ricostruire le ore trascorse da quando a deciso di allontanatosi dall'ospedale senza ascoltare il parere dei servizi sociali e il giorno in cui è stato ritrovato il corpo.