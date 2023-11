Uomo trovato morto nella sua auto con un colpo di fucile in testa: indaga la Procura Gli investigatori indagano sulla morte di un 60enne trovato all’interno della sua auto a Cassino. Ad ucciderlo è stato un colpo di fucile sparato alla testa. Non si esclude il gesto volontario.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Fonte: GettyImages)

Drammatico rinvenimento a Cassino, dove un uomo di circa sessant'anni è stato trovato morto all'interno della sua auto. Aveva una ferita d'arma da fuoco ben visibile, a freddarlo sarebbe stato un solo colpo di fucile sparato alla testa. Il ritrovamento risale alle ore scorse ed è avvenuto nelle campagne del Frusinate, precisamente nella frazione dei Sant'Angelo in Theodice. Non sono state ancora note le generalità della vittima, per la quale al momento del ritrovamento dell'auto non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita, in quanto era già sopraggiunto il decesso. Si tratta di un pensionato del posto, che lavorava in un'attività commerciale in città, pare che fosse una persona piuttosto abitudinaria.

Sulla tragica vicenda indaga la Procura della Repubblica di Cassino, secondo quanto ricostruito finora a dare l'allarme è stato un passante, che ha notato la macchina apparentemente abbandonata e all'interno quella che sembrava essere una sagoma umana. Sul luogo del rinvenimento ricevuta la segnalazione sono intervenuti i paramedici in ambulanza e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cassino, che hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

All'interno della macchina è stata ritrovata l'arma, un fucile, sul quale sono in corso le verifiche. Al momento si sa ancora poco e non è chiaro cosa sia successo. Gli invastigatori indagano a 360 gradi, non escludono alcuna pista neanche quella del suicidio. Non si esclude infatti l'ipotesi, che si sia trattato di un gesto volontario. Le indagini sono in corso. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.