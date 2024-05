video suggerito

Uomo in mimetica gira in strada con un coltello e una padella in mano: paura a Roma L'uomo, che si muova in strada armato di padella e coltello, non ha proferito parola. Dalle prime informazioni non avrebbe aggredito o minacciato nessuno.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo in mimetica, con un coltello in una mano e una padella nell'altra, è stato visto aggirarsi oggi nel quartiere di Prati a Roma. A segnalarlo al 112 moltissimi residenti, spaventati che potesse accadere qualcosa di irreparabile. L'uomo, secondo le prime informazioni, non avrebbe proferito parola, e finora non avrebbe aggredito o minacciato nessuno. I carabinieri si sono messi sulle sue tracce: non è ancora chiaro se l'uomo sia stato trovato o meno. Il consigliere della Lista Civica Gualtieri Renato Sartini ha dichiarato in un post che l'uomo è stato rintracciato dalle forze dell'ordine, ma non si hanno al momento ulteriori notizie. "Ho chiamato il comando verificando che la notizia è vera – aveva scritto il consigliere – E a seguito di più segnalazioni da parte di cittadini della zona Piazza degli Strozzi è in corso la ricerca dell’uomo da parte dei Carabinieri. Fate attenzione. Se lo doveste individuare state lontani e chiamate il 112".

L'uomo è stato avvistato in piazza degli Strozzi, mentre camminava senza parlare. Ad attirare l'attenzione delle persone è stato però ciò che aveva in mano: in una un coltello, nell'altra una padella. In molti si sono spaventati e hanno cominciato a segnalare la sua presenza alle forze dell'ordine, temendo potesse compiere qualche gesto aggressivo nei confronti dei passanti. Nonostante fosse armato, non sembra però che abbia detto o fatto nulla a nessuno.