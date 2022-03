Uomo di 43 anni scompare dalla provincia di Frosinone: trovato morto nei boschi tra Lazio e Campania Stamattina, nei boschi fra la provincia di Frosinone e quella di Caserta, è stato rinvenuto un corpo senza vita: si tratta di un 43enne appartenente ad una nota famiglia rom di Frosinone.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

In uno dei boschi al confine fra le regioni di Lazio e Campania e fra le provincia di Frosinone e quella di Caserta, nella zona di Rocca d'Evandro, questa mattina i carabinieri hanno rinvenuto un corpo senza vita. Si tratta di un uomo di 43 anni che apparteneva a quella che viene definita come una nota famiglia rom che risiede nei territori a sud della regione Lazio, nella provincia di Frosinone. Non si erano avute più notizie del 43enne dalla giornata di ieri e, proprio per questa ragione, i familiari hanno deciso di comunicare la sua scomparsa, lanciando l'allarme.

Il corpo è stato rinvenuto dai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, comune in provincia di Caserta: il magistrato di turno delle Procura di Cassino ha già disposto l'autopsia sul corpo per accertare le cause della morte.