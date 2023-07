Uomo di 35 anni accoltellato a Frosinone, confessa il 20enne accusato di tentato omicidio Ha confessato il 20enne che ha accoltellato un uomo di 35 anni a Frosinone: entrambi si avrebbero dimostrato interesse verso la stessa donna. Ma il movente non convince gli inquirenti.

A cura di Beatrice Tominic

Ha accoltellato un uomo di trentacinque anni ed è fuggito, lasciandolo agonizzante nei pressi della villa comunale di Frosinone, in pieno centro città, dove è stato rinvenuto da un passante che ha lanciato l'allarme nella notte fra domenica 2 e lunedì 3 luglio.

Poco dopo aver ricevuto la segnalazione, la Squadra Mobile del comune ciociaro ha individuato l'aggressore, un ragazzo di venti anni calabrese, ma residente a Frosinone. Portato in questura nel pomeriggio di lunedì, nei confronti del ragazzo è stato disposto il fermo per tentato omicidio. Firmato ieri pomeriggio dal sostituto procuratore Adolfo Coletta, stamattina è prevista la convalida davanti al Gip.

Non si conosce ancora il movente del tentato assassinio: il ragazzo avrebbe parlato di una donna per cui entrambi nutrivano interesse. Sembrano essere esclusi affari di droga e prestiti, anche se questa confessione non convince gli inquirenti: il giovane, confessando davanti al magistrato, avrebbe risposto in maniera vaga a molte domande.

I sospetti sono ricaduti su di lui dopo averlo notato in alcuni video delle telecamere di sorveglianza della zona che, però, non hanno ripreso la lite. Decisivi, invece, i messaggi che si è scambiato con la vittima, poco prima dell'aggressione.

La villa comunale di Frosinone, foto da Facebook.

L'accoltellamento: chi è e come sta l'uomo accoltellato

Ha 35 anni l'uomo che è stato accoltellato nella notte fra domenica 2 e lunedì 3 luglio: si chiama Vincenzo Comune e, dalla provincia di Caserta, da anni si è trasferito a Frosinone. Quella notte è stato rinvenuto da un passante mentre si trovava sdraiato a terra, agonizzante, lungo la via del Casone che costeggia la villa Comunale di Frosinone.

Arrivati i soccorsi, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Spaziani, a circa due chilometri di distanza dal luogo del ritrovamento, dove si trova ancora in condizioni gravissime: le coltellate lo hanno raggiunto in profondità all'addome ed al collo.