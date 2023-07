Accoltellato e lasciato agonizzante nel centro di Frosinone: 20enne fermato per tentato omicidio Sarebbe stato un ragazzo di 20 anni a ridurre in fin di vita il 35enne trovato agonizzante qualche notte fa nei pressi della villa comunale di Frosinone.

A cura di Beatrice Tominic

La villa comunale di Frosinone, foto da Facebook.

È stato accoltellato nella notte fra domenica 2 e lunedì 3 luglio, nel centro di Frosinone, a pochi passi dalla villa comunale. A ritrovarlo, ancora agonizzante, un passante che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine e i soccorsi. Mentre il ragazzo, un trentacinquenne, veniva trasferito in ospedale, gli inquirenti si sono subito messi sulle tracce dell'aggressore che è stato fermato in breve tempo: si tratta di un ragazzo di 20 anni.

Ad individuarlo gli investigatori della Squadra Mobile che lo hanno interrogato: nei suoi confronti il magistrato della Procura di Frosinone ha disposto il fermo con l'accusa di tentato omicidio. Sottoposto alle domande, il ragazzo non ha saputo spiegare il movente dell'aggressione.

Chi è e come sta il ragazzo accoltellato a Frosinone

Il trentacinquenne è stato trasferito immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone, poco lontano da dove è stato ritrovato, ancora agonizzante. Secondo quanto riporta l'agenzia Agi, si chiama Vincenzo Comune ed è originario di Caserta, ma da qualche anno risiede a Frosinone.

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno curato le ferite di arma da taglio riportate su tutto il corpo: sono almeno una quindicina i colpi inferti all'addome, alla testa al collo ed al torace. I medici e gli infermieri del pronto soccorso hanno valutato le ferite riportate come gravissime e lo hanno immediatamente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per suturare le lesioni. In seguito è stato trasferito nel reparto di rianimazione, dove si trova ancora adesso: la prognosi è riservata e si trova ancora in condizioni critiche.