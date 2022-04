Uomo aggredito mentre è seduto su una panchina, gravissimo in ospedale: caccia agli aggressori Sul caso indaga la polizia. Due uomini si sono avvicinati alla vittima seduta sulla panchina, e l’hanno aggredita, provocandole ferite gravissime.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato aggredito da due persone nel pomeriggio di oggi, in zona Castro Pretorio a Roma. Secondo le prime informazioni, la vittima si trovava su una panchina davanti una chiesa in piazza San Francesco Di Paola quando è stato attaccato, apparentemente senza motivo. I due autori dell'aggressione sono riusciti a fuggire, e non sono stati ancora rintracciati. Sembra si tratti di due cittadini stranieri, ma la loro identità non è ancora nota. La vittima è una persona senza fissa dimora, ricoverata ora in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni. Al momento non è ancora possibile stabilire se conoscesse i suoi aggressori o se li abbia incrociati oggi per la prima volta. Le sue condizioni sono gravissime, non è noto però se sia in pericolo di vita o meno.

Aggredito uomo su una panchina: indaga la polizia

Sul caso indaga la polizia. Non è chiaro se tra le persone coinvolte ci sia stata prima una discussione, oppure se i due aggressori avessero già puntato la vittima per aggredirla mentre si trovava da sola. Ciò che è noto è che l'uomo è stato brutalmente picchiato a calci e pugni, e lasciato poi sanguinante a terra. Il pestaggio è avvenuto nel pomeriggio, in una zona molto frequentata: non è escluso che gli aggressori saranno rintracciati a breve. La polizia è alla ricerca di testimoni che possano aiutare a ricostruire i fatti e fornire una descrizione delle due persone che hanno picchiato l'uomo. Saranno vagliate sicuramente anche le telecamere presenti nella zona, in modo da cercare di ricostruire l'accaduto.