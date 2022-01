Undicenne lancia un appello sui social per la madre disoccupata: boom di offerte di lavoro Una rete di solidarietà si è attivata attorno ad una ragazza di undici anni e sua mamma in cerca di lavoro. Al suo appello hanno risposto centinaia di persone con offerte e consigli.

A cura di Alessia Rabbai

"Cerco lavoro per mia mamma". È l'appello di una ragazza di undici anni, che ha condiviso un post su Facebook il 5 gennaio scorso, per aiutare la madre disoccupata. "Ho perso mio padre da poco e da quel momento sono iniziati i problemi – scrive – Vorremmo ricominciare a vivere normalmente, però ci serve un aiutino. Ringrazio anticipatamente quelli che ci aiutano. Contattate lei per qualsiasi cosa". La donna, impiegata nell'ambito delle strutture ricettive, ha perso il lavoro e lo sta cercando. Con un curriculum che vede esperienze nel settore della ristorazione ma anche dell'assistenza, dopo la perdita del marito che se ne è andato dopo una malattia che lo ha portato via prematuramente, ora sta cercando una nuova occupazione per lei e per permetterle di crescere sua figlia. Il messaggio pubblicato dalla giovanissima su un gruppo Facebook del quartiere Appio Latino ha ricevuto tantissimi commenti e segnalazioni.

Boom di proposte per la mamma dell'undicenne in cerca di lavoro

Il risultato dell'appello dell'undicenne è stato un boom di proposte di lavoro per la mamma della giovane arrivate da parte degli utenti, che non sono rimasti indifferenti e hanno risposto alla sua richiesta. Chi tra gli utenti avendo la propria attività e in cerca di personale le ha fornito i recapiti per un contatto telefonico e un colloquio, chi a conoscenza di annunci di lavoro in zona glieli ha inviati consigliandole di farli leggere alla mamma, chi invece le ha risposto dandole semplicemente consigli, spiegandole le modalità per ottenere agevolazioni in base al reddito e bonus dei quali poter usufruire. Residenti del quartiere e non hanno cercato di aiutare lei e sua mamma come potevano, mostrandole vicinanza con centinaia di commenti e creando una rete di solidarietà.