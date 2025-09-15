Una neonata di 15 giorni ha rischiato di soffocare per un rigurgito di latte ad Arcinazzo

Solo il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 ha evitato la tragedia. Il fatto è avvenuto agli Altipiani di Arcinazzo, nell’alta Valle dell’Aniene, a nord-est di Roma.

Una neonata di 15 giorni ha rischiato di morire soffocata da un rigurgito di latte. Solo il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 ha evitato la tragedia. Il fatto è avvenuto agli Altipiani di Arcinazzo, nell'alta Valle dell'Aniene, a nord-est di Roma.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la piccola non riusciva più a respirare a causa di un rigurgito di latte che le aveva ostruito le vie respiratorie. La neonata si trovava con i genitori nel centro di accoglienza per rifugiati e il responsabile, data la gravità dell'accaduto, ha immediatamente allertato il 118. I sanitari sono arrivati sul posto nel giro di 15 minuti e hanno effettuato subito le manovre necessarie a salvare la piccola. Sul posto è arrivata anche un'eliambulanza, che ha accompagnato la mamma e la bambina al pronto soccorso del policlinico Gemelli di Roma per accertamenti. Fortunatamente le manovre dei soccorritori avevano già permesso alla neonata di tornare a respirare. Le sue condizioni sono progressivamente migliorate anche in ospedale, ma il personale sanitario ha ritenuto opportuno mantenerla sotto osservazione per precauzione.

I genitori della bambina, molto scossi dall’accaduto, hanno ringraziato più volte sia il responsabile del centro che i soccorritori, sottolineando la rapidità e la professionalità con cui è stata gestita l’emergenza.

Il coordinamento dei soccorsi è stato affidato ai Carabinieri della Stazione di Affile, che hanno garantito la sicurezza durante le operazioni di emergenza effettuate dai sanitari.