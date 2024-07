Un uomo palpeggia una bambina di 7 anni a Ladispoli, linciato dalla folla

video suggerito

A cura di Enrico Tata

A Ladispoli un uomo ha palpeggiato una bimba di 7 anni nella zona delle giostre nei pressi dei centralissimi giardini di via Ancona. L'episodio è avvenuto intorno alle 20 di ieri, venerdì 19 luglio. Stando a quanto ricostruito, la piccola è stata avvicinata da un giovane, un 35enne di nazionalità indiana, che poi ha cominciato a palpeggiarla più volte. Ad accorgersi della scena è stato il padre della piccola, che prima ha immobilizzato l'uomo e poi ha chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati subito gli agenti del commissariato di Ladispoli.

Poliziotti salvano l'uomo dal linciaggio della folla

Con non poca difficoltà i poliziotti sono riusciti a bloccare il presunto molestatore che, nel frattempo, era stato circondato da una folla inferocita. Vicini di casa della bimba, passanti e residenti si sono scagliati contro l'uomo e solo l'intervento degli agenti l'ha salvato dal linciaggio. A.B., queste le sue iniziali, è stato denunciato a piede libero con l'accusa di tentata violenza sessuale ai danni della piccola.

Tanti i testimoni che hanno assistito alla scena: "Meglio non entrare nei particolari"

Su un gruppo Facebook dei cittadini di Ladispoli sono tante le testimonianze di chi ha assistito alla scena: "So bene cos'è successo, c'era mio figlio e ha chiamato subito il padre per farlo venire e gli ha raccontato tutto. Meglio non entrare nei particolari, gli è andata bene sennò era linciato per bene. Sono intervenute le forze dell’ordine".

Come detto, presunto molestatore è stato bloccato prima dal padre della piccola e poi da diversi passanti. Solo l'intervento delle forze dell'ordine lo ha salvato dal linciaggio.