Un uomo folgorato lungo i binari del treno, l’ipotesi: un furto finito in tragedia? A Terracina, provincia di Latina, un uomo è morto, folgorato dai cavi dell’alta tensione della vecchia stazione ferroviaria ‘La Fiora’.

A cura di Enrico Tata

A Terracina, provincia di Latina, un uomo è morto, folgorato dai cavi dell'alta tensione della vecchia stazione ferroviaria ‘La Fiora'. Stando a quanto si apprende, l'ipotesi più plausibile per gli investigatori è quella del furto finito in tragedia: probabilmente, infatti, la vittima stava cercando di rubare dei cavi di rame lungo i binari della linea ferroviaria Priverno Fossanova-Terracina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Terracina e i sanitari del 118. Il personale dell'ambulanza, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, di cui non è stata resa nota l'identità (non è chiaro se i carabinieri abbiano già accertato le generalità del defunto). La procura di Latina ha aperto un fascicolo di indagine sull'accaduto, anche se, come detto, l'ipotesi più plausibile è quella di un furto finito male.

Furti di rame, sempre più diffusi in tutta Italia

Il rame è un ottimo conduttore elettrico e termico, è resistente e malleabile. I furti di rame sono all'ordine del giorno e avvengono soprattutto lungo le ferrovie italiane. Solo nel 2020 sono stati controllati 4mila depositi di rame e 191mila chili di merce rubata sono stati recuperati. Per il commercio e il furto di rame sono state indagate in dodici mesi oltre 800 persone e 171 sono state arrestate. Spesso, tuttavia, i ladri di rame (molti sono ladruncoli che rivendono la merce per pochi euro al chilo) rimangono vittime di gravissimi incidenti proprio durante i furti, pericolosissimi perché i cavi di rame servono all'elettrificazione dei binari. Toccarli in modo errato, quindi, porta a morte certa.