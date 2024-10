video suggerito

Un uomo accoltellato in un bar a Lariano, vicino Roma: è grave Un uomo è stato accoltellato in un bar a Lariano, Castelli Romani. E' grave e sarebbe in pericolo di vita. Individuato il presunto aggressore.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Paura a Lariano, comune dei Castelli Romani in provincia di Roma. Nel tardo pomeriggio di oggi un uomo di 40 anni di nazionalità italiana è stato accoltellato all'interno di un bar. Stando a quanto si apprende, l'uomo è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale. Sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sull'aggressione

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Lariano e della compagnia di Velletri, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. I militari avrebbero già individuato il presunto responsabile dell'aggressione, che è stato fermato e portato in caserma. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti della procura di Velletri. Non è escluso che il gesto sia legato a motivi privati. Probabilmente i due si conoscevano.

Il fatto è avvenuto in pieno centro del piccolo paese a Sud della Capitale e davanti al bar si è radunata una grande quantità di curiosi.