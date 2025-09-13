Un pipistrello entra in una scuola di Guidonia, ma è rarissimo: non si vedeva da 70 anni

Disorientato probabilmente a causa del maltempo, un pipistrello è entrato all'interno dell'Istituto Comprensivo ‘Giovanni XXIII' a Villanova di Guidonia, provincia di Roma. Tuttavia, non si tratta di un avvistamento comune, come spiegano gli esperti dell'Associazione Naturalistica Valle dell'Aniene – ANVA: il pipistrello è un giovane maschio di orecchione meridionale (Plecotus austriacus), così chiamato per le sue enormi orecchie.

Spiegano gli esperti: "La presenza di questa specie sul nostro territorio è documentata da un unico dato risalente al 1957: si trattava di un maschio morto a Villa Adriana, conservato ora presso il Museo di Zoologia "La Specola" di Firenze".

L'esemplare è stato individuato dai collaboratori scolastici, che hanno immediatamente allertato l'associazione e sul posto sono arrivati i soci Francesco Cervoni ed Edoardo Pulvirenti. Il chirottero è stato in seguito affidato alle mani esperte della dottoressa Alessandra Tomassini dell'Associazione Tutela Pipistrelli.

"Il nostro amico riceverà tutte le cure necessarie per tornare a volare libero, concedendosi abbondanti scorpacciate di insetti!Si tratta purtroppo di una specie quasi minacciata di estinzione: i dati sulla sua presenza sono scarsi un po' in tutta Italia, sia a causa della sua elusività, sia per la crescente rarefazione. Come altre specie, anche l’orecchione meridionale soffre le pressioni antropiche, come ad esempio le ristrutturazioni di casali storici che utilizza come siti di riposo o nursery.Tutte le specie di pipistrelli sono protette a livello nazionale ed europeo; questa in particolare rientra negli allegati II e IV della Direttiva "Habitat"", spiegano ancora gli esperti.