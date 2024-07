video suggerito

Un mese per raccogliere 450 tonnellate di rifiuti di una baraccopoli per realizzare il parco sul Tevere L’area diventerà, nell’ambito degli interventi previsti per il Giubileo, il parco d’affaccio Tevere Roma Sud, che farà parte del più grande parco fluviale d’Europa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci vorrà un mese per rimuovere 450 tonnellate di rifiuti, resti di una baraccopoli smantellata dalla polizia locale, che si trovano sulle sponde del Tevere, tra Ponte Marconi e Ponte dell'Industria. L'area diventerà, nell'ambito degli interventi previsti per il Giubileo, il parco d'affaccio Tevere Roma Sud, che farà parte del più grande parco fluviale d’Europa.

Ama informa che uomini e mezzi sono impegnati da questa mattina a liberare l'area. L'intervento vede impegnati sul posto dieci operatori con l'ausilio di tre mezzi speciali, bobcat, escavatore e cassa ragno, e durerà, come anticipato, circa un mese.

"Grazie all’impegno congiunto con Ama si è dato avvio ad un massivo intervento di rimozione di rifiuti e masserizie che consentirà di procedere con la realizzazione, nell’ambito degli interventi previsti per il Giubileo, del Parco d’affaccio Tevere Roma Sud. Quest’area si andrà ad aggiungere ai cinque parchi fluviali giubilari che l’Amministrazione capitolina sta già realizzando e a quello di Tiberis, i cui lavori per renderlo parco permanente partiranno ad ottobre. Siamo al lavoro per rendere fruibili ampie zone delle rive del Tevere oggi inaccessibili e realizzare il più grande parco fluviale d’Europa", ha spiegato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

Saranno sei, in totale, i parchi d'affaccio sul Tevere:

Parco Pubblico – Oasi Naturalistica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio;

Ex oasi Wwf a Lungotevere delle Navi, tra Ponte Risorgimento e Ponte Matteotti;

Parco di affaccio Foro Italico, sulla riva destra in corrispondenza del Ponte Duca D'Aosta;

Parco di affaccio Ostia Antica sulla sponda sinistra del Tevere;

Sistemazione dell'area della confluenza con l'Aniene, via del Foro Italico e dell'Acqua Acetosa

Parco Tevere sud