Un mega parcheggio a due passi da piazza del Popolo aprirà in primavera a Roma

A cura di Enrico Tata

Un'opera progettata quando sindaco era ancora Walter Veltroni e avviata, per la prima volta, quando il primo cittadino di Roma era Gianni Alemanno. Nel 2025, dopo quasi venti anni, aprirà il mega parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia, a due passi da piazza del Popolo. Probabilmente i costi orari saranno alti, ma si tratterà di un'opzione in più per tutti i romani e i cittadini che vorranno parcheggiare nei pressi delle vie del tridente del centro storico della Capitale. Come sottolinea il quotidiano La Repubblica, l'inaugurazione del piano a livello stradale è prevista per marzo 2025, mentre per il parcheggio sotterraneo occorrerà aspettare fino a giugno 2025.

L'intervento è stato finanziato interamente dai privati e ha un valore complessivo di 11,5 milioni di euro. Come si legge sul sito Roma si trasforma, che elenca tutti i cantieri attivi e previsti sul territorio della Capitale, il progetto prevede la costruzione del parcheggio in Lungotevere Arnaldo da Brescia, nel tratto che va da Ponte Regina Margherita a Via Luisa di Savoia, nel Municipio I e da Via Luisa di Savoia a Ponte Pietro Nenni, nel Municipio II.

Il parcheggio sotterraneo avrà un totale di 156 posti, ma in realtà saranno ben pochi quelli riservati ai clienti occasionali. Ci saranno infatti 47 box, di cui uno doppio, e 46 parcheggi pertinenziali, cioè a disposizione dei residenti, che li acquisteranno in diritto di superficie per 90 anni. I posti a rotazione per i privati saranno soltanto 62. Sconosciute, per ora, le tariffe orarie.

Quanto alla parte economica, il progetto prevede € 7.886.327,73 per la realizzazione del parcheggio pertinenziale e € 3.673.800,95 per il parcheggio a rotazione. Il completamento della sola area di superficie, come detto, è previsto nella primavera del 2025.