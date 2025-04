video suggerito

Un gelato per Papa Francesco: il gusto "Franciscus" in onore di Bergoglio è il più scelto dai pellegrini Un gusto di gelato per Papa Francesco: questa l'idea di una gelateria di Borgo Pio, a pochi passi da San Pietro. Si chiama Franciscus ed è il più scelto dai pellegrini.

A cura di Beatrice Tominic

Un gusto di gelato in onore di Papa Francesco. Questa è l'idea della gelateria Del Monte che si trova a pochi passi da piazza San Pietro, nel quartiere romano di Borgo Pio, che ha ideato un gusto di gelato che porta il nome del pontefice. Insieme a gusti canonici come cioccolato e crema, limone e fragola, da qualche giorno figura anche quello intitolato a Franciscus.

"È stato il gusto più richiesto dai turisti: quando entrano e lo vedono, in molti decidono di provarlo", ha spiegato il titolare del locale nei giorni successivi ai funerali di Papa Bergoglio. Nei giorni scorsi, l'intera zona, è stata presa d'assalto da turisti, curiosi e pellegrini che, fra un evento religioso e una visita nella città, si è trovata a sostare fra le vie del quartiere, ricche di locali e ristoranti per rilassarsi prima di ricominciare a girare nelle vie della capitale. "Appena sarà eletto il nuovo Papa, penseremo ad un gusto anche per lui", hanno poi fatto sapere dalla gelateria.

Il gusto intitolato a Franciscus

Quella a Borgo Pio non è stata l'unica gelateria a creare un gusto intitolato a Papa Bergoglio, ma sicuramente è stata fra le prime. Si chiama Franciscus ed è sul bancone frigorifero da anni. "Quando è stato eletto papa Francesco ci è venuta l'idea – ha spiegato a il Corriere della Sera il proprietario della gelateria, nato da una famiglia di gelatai con oltre 80 anni di attività, Massimiliano Del Monte – Così abbiamo creato questo gusto ai cinque cereali. Ultimamente sono venute le suore di Casa Santa Marta e ne hanno preso delle vaschette. Immagino che il Papa abbia assaggiato il gusto che gli abbiamo dedicato", ha aggiunto poi.

"Non appena sarà eletto il nuovo Papa penseremo ad un nuovo sapore – ha continuato – Ma per il momento è Franciscus il più richiesto". E, visto l'affetto che religiosi e non continuano a dimostrare a Papa Bergoglio, non possiamo escludere che resti quello più scelto ancora per un po'.