Al liceo Leonardo da Vinci di Maccarese, frazione di Fiumicino, una ragazza è risultata positiva al coronavirus. Stando a quanto riporta il giornale locale Fregene Online, la studentessa non è andata ancora a scuola perché faceva parte di quegli studenti (la metà di tutte le classi) che hanno il turno di frequenza da casa e per questo non ci sarebbero classi chiuse. Domenica sera, riporta lo stesso giornale, la ragazza avrebbe partecipato a una festa con altri coetanei e quindi la Asl al momento sta cercando di rintracciare chi ha partecipato alla festa e sta facendo tutte le verifiche del caso per risalire, eventualmente, ai contatti stretti della ragazza. La situazione, comunque, è sotto controllo e monitorata costantemente.

Aumentano i casi nelle scuole

All'Istituto Fratelli Bandieri di Roma, zona piazza Bologna, due insegnanti sono risultate positive a Covid-19. A Vigna Clara alla scuola elementare una maestra della scuola materna Zandonai è risultata positiva, l'aula è stata sanificata e tutti i bimbi della sua classe hanno eseguito un tampone di controllo: tutti negativi. A Genzano di Roma al liceo scientifico Vailati una studentessa è risultata positiva al tampone per la ricerca del virus Sars-CoV-2: metà della sua classe (l'altra metà svolgeva lezioni online e non è mai entrata in contatto) è stata messa in quarantena e l'aula è stata sanificata. In tutti e tre i casi i dirigenti, seguendo le linee guida elaborate dal Ministero della Sanità, hanno deciso di non chiudere gli istituti scolastici e proseguire le lezioni regolarmente in seguito alle autorizzazioni ricevute dalla Asl di riferimento.